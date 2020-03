El poder femenino en el mundo fintech uruguayo

Prometeo



«En fintech no conozco muchas mujeres que vengan del sector tecnológico», resumió la cofundadora de la plataforma de open banking. Por ello, la emprendedora -que viene del ámbito de la comunicación- asegura que su gran acierto fue la elección del equipo de socios. «Siempre sentí que tuve un lugar de paridad y confianza, que puede ser difícil de lograr en fintech, un sector muy masculino porque reúne a la industria tecnológica con la financiera». Otro acierto fue apuntar a «un sector en constante crecimiento». «Primero, con una billetera electrónica, luego con Ábaco (educación financiera) hasta que llegó Prometeo, plataforma con presencia en México, Colombia, Panamá, Perú y Uruguay». De hecho, apostar al mercado de América Latina fue el punto de inflexión en la empresa. «Fue clave para crecer, aprendimos que a veces cuando te dicen que no, no es que el producto esté mal sino que no estás en el mercado adecuado», reconoció. Entre los errores destacó «perseverar», que «puede ser bueno» pero «puede llevar a insistir en cosas que no funcionan». Además, aconsejó separar el proyecto de la persona: «Si te enamorás de la idea y si recibís un feedback negativo es difícil despersonalizarlo».