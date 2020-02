Evaristo González: la venta de Grupo Disco «sería muy peligrosa»

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Cuáles son sus expectativas para este año?

Este año se presenta difícil con un ingreso del turismo disminuido por segundo año consecutivo, lo cual afecta los ingresos del país y a un número grande de familias. También nos encontramos con un cambio de gobierno, que va a tener que acomodarse, con el desafío de disminuir y reestructurar el gasto. A su vez, los sindicatos están en alerta por estos cambios. Nos encontramos además que hay una crisis de epidemia en China que va a afectar nuestras importaciones y exportaciones.



¿Qué dimensión puede alcanzar la epidemia del coronavirus en la marcha de la economía global?

Va a tener un alcance difícil de proyectar; las fábricas aún no retomaron la actividad. Es de destacar la actitud con la que asumió la problemática tanto la población como el propio gobierno chino. En China está la fábrica del mundo con impacto en cadenas productivas colaterales. Es que China fabrica tanto el producto final como las partes necesarias para desarrollarlo. Estamos ante un problema grave y de grandes dimensiones, que hoy se hace difícil cuantificar... Todos los importadores tenemos órdenes presentadas en fábricas que se van a modificar, inclusive en los tiempos de entrega. China va a retomar la dinámica de producción de forma paulatina, lo cual va a generar mucho desempleo. El mundo hoy no está preparado para reemplazar a China, que además es el principal socio comercial de Uruguay.



¿Qué opina del nuevo gobierno que encabezará Luis Lacalle Pou?

Deseo a todo gobierno lo mejor porque, si le va bien, también le va a ir bien a todos los uruguayos. Es un momento difícil, con un déficit fiscal muy grande; hay que tomar en cuenta que la inversión siempre es buena y que es preciso combatir el gasto. Hay que poner énfasis en la productividad, que nos va a permitir un mejor resultado económico. Es clave lograr estabilidad y dar la lucha para seguir generando empleos formales. Es el sector privado el gran creador de empleos, de modo que es preciso recibir apoyo para impulsar ese crecimiento.



Como actor del retail, ¿cuál es su visión sobre la posible compra de Grupo Disco por parte de Goldman Sachs, grupo propietario de Tienda Inglesa?

Sería una operación muy peligrosa. Soy de la idea de la libertad de comercio y de los controles del Estado como garantía de la libre competencia. Si se llega a concretar esta venta, sería la más grande en la historia del país a nivel del comercio. El Grupo Disco tiene una participación de mercado del 26% y un 10% Tienda Inglesa. Con esta compra quedarían dos grandes jugadores: Tienda Inglesa controlaría el 36% del supermercadismo del Uruguay y Ta-Ta con el 26%, sin incluir su reciente adquisición del Frontoy que es uno de los líderes en el mercado mayorista. Sumados tenemos que un 62% del total del supermercadismo del país está en dos manos y todas empresas extranjeras. Por cierto, eso les da un poder de negociación con el gobierno, sindicatos, proveedores y sistema financiero, lo cual pone casi de rehenes a proveedores y consumidores. El gobierno no puede permitir una concentración de semejante nivel; debe actuar en el control de las operaciones comerciales de esta magnitud y que además atrás tiene un fondo de inversión internacional, que tiene un interés puramente económico. Como empresario que vive en Uruguay, también tengo un interés social más allá del económico porque quiero que la sociedad crezca. La operación determinaría el abuso de una posición dominante, inclusive con la ley que prácticamente prohíbe la apertura de supermercados mayores de 200 metros cuadrados, ya que se requiere un permiso especial. Hay un oligopolio con varios dueños, que son aquellos que ya tienen supermercado.



¿El Clon sigue su expansión este año?

Este año el objetivo es abrir dos o tres nuevos locales en Montevideo y potenciar las ventas desde nuestra tienda online. En marzo quedará inaugurado el local de Avenida Brasil y Benito Blanco. Se trata de nuestro local número 23 y el primero en Pocitos. Actualmente, nuestras actividades generan 540 empleos directos.