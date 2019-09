Estudio Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause  se combina con red de abogados Dentons

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es jugar en otra liga». Así definió Fernando Jiménez de Aréchaga, socio senior y managing partner del estudio jurídico Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause (JDAVB), la asociación de la compañía con Dentons, autodefinida como «la firma de abogados más grande del mundo». La red cuenta con más de 10.000 abogados distribuidos en 175 oficinas alrededor del mundo, y como parte de su expansión en América Latina, iniciada en 2016, desembarca en Uruguay de la mano de JDAVB.

El acuerdo anunciado hoy comenzará a regir en abril de 2020 y provocará el cambio de nombre de la firma local a Dentons Jiménez de Aréchaga.

De todos modos, la operación consiste en una «combinación» y no en una fusión, por lo que no implica una compra de acciones sino una alianza estratégica. «Vamos a seguir dirigiendo la firma; esto no significa el desplazamiento de las autoridades locales» y por ende, los clientes «van a seguir siendo representados por nosotros», remarcó Jiménez de Aréchaga.

De hecho, Dentons realiza estos acuerdos sobre la base de que los socios mantengan su autonomía en cuanto a su cultura y modo de gestión, explicó.

Jorge Alers, CEO de Dentons para América Latina y el Caribe, explicó vía telefónica desde México, que la expansión regional de la red apunta a «tener presencia donde hay abogados talentosos que pueden apoyar las necesidades de asesorar a nuestros clientes ya sea en sus propios países o en otros». En ese marco, Dentons detectó que varios de sus representados operan en Uruguay, y que algunos de ellos trabajan con el estudio JDAVB.

La red cuenta con más de 10.000 abogados distribuidos en 175 oficinas alrededor del mundo



Con la combinación, la red se asegura que «los clientes que tenemos en común puedan beneficiarse de una asesoría integral con otras oficinas; y que a los clientes de Dentons que hoy no lo son de JDAVB le podamos ofrecer servicios de muy alto nivel en Uruguay», explicó. También, podrán asistir a clientes en Uruguay que buscan proyectarse al exterior, agregó el CEO.

"Salto de calidad"

Al integrarse a Dentons, JDAVB accederá a «las mejores prácticas internacionales» en el plano jurídico (la firma local se especializa en áreas como banca y finanzas, derecho corporativo y fusiones y adquisiciones, energía, infraestructura, derecho laboral, litigios y resolución de disputas, recursos naturales y bienes raíces), y sus profesionales podrán recibir apoyo de colegas en otros países.

Fernándo Jiménez de Aréchaga "Los clientes que tenemos en común puedan beneficiarse de una asesoría integral con otras oficinas; y que a los clientes de Dentons que hoy no lo son de JDAVB le podamos ofrecer servicios de muy alto nivel en Uruguay»

Del mismo modo, JDAVB incorporará sistemas de gestión más modernos en sectores como facturación, cobros, abordaje de clientes y documentación, entre otras herramientas. En paralelo, los abogados del estudio podrán participar de paneles internacionales sobre temas jurídicos, recibir capacitación, y vivir experiencias laborales en el exterior.

«Esto implica un salto de calidad para nosotros», valoró Jiménez de Aréchaga, que calificó el acuerdo como positivo para Uruguay «porque eleva la vara de la calidad de los servicios legales y demuestra la relevancia de la plaza a nivel global». En base a los antecedentes de «combinaciones» anteriores, estimó que la base de clientes y la demanda aumentarán tras este paso. Por eso, «probablemente tengamos que pensar a futuro en un crecimiento de la cantidad de abogados y asociados que trabajan con nosotros», finalizó.