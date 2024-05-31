Es uruguayo, comenzó como maletero y este año fue distinguido como el mejor gerente de hotelería VIP de Brasil

En marzo de este año, Ignacio Sasías fue elegido en Brasil como el mejor gerente general de hotelería VIP del país en el marco del Premio VIHP (Very Important Hotel Professional), que reconoce al sector local.

La noticia se destaca por un detalle: Sasías es uruguayo, tiene 35 años y hace tan solo 12 que trabaja en ese mercado.

Desde inicios de 2023 es gerente general de dos hoteles en Gramado (Río Grande del Sur) de la cadena Grupo Wish, Wish Serrano y Prodigy Gramado, con perfiles diferentes. Uno es un resort con 260 apartamentos por el que pasan 20.000 turistas por mes. El otro, un cuatro estrellas con 170 apartamentos que recibe 12.000 huéspedes mensuales.

En sus 17 años de carrera Sasías pasó por nueve hoteles de las cadenas Meliá e Intercity (Montevideo) e Intercity, Blue Tree Hotels y Grupo Wish (Brasil). Estudió marketing, neurociencia y hotelería y siempre tuvo algo claro: llegar a ser gerente para desde su lugar ayudar a los demás.

Wish Serrano. Es uno de los hoteles de Gramado que gerencia Ignacio Sasías. Foto: Gentileza Ignacio Sasías

Curva de aprendizaje

Sasías está casado y tiene cuatro hijos. Su infancia y juventud transcurrieron en el barrio Curva de Maroñas (Montevideo). Fue a la escuela pública y se interesó por el rubro hotelero gracias a su madre y la televisión. «Un día, almorzando con mi madre, vemos que Sergio Puglia habla del ITHU (Instituto Turístico Hotelero del Uruguay) y me dijo, ‘vos que sos conversador y sos bueno en relaciones públicas te puede gustar’. Fui y entré», recordó.

En 2007 trabajó cuatro meses en un hotel en Punta del Este donde hizo de todo, tendió camas, lavó baños. El gran cambio llegó en 2008. Remo Monzeglio (uno de los directores del ITHU, hoy subsecretario de Turismo) ofrecía entrevistas mensuales a los alumnos del centro que quisieran consultarlo. Sasías solicitó una y del encuentro se llevó una recomendación como maletero para ingresar al Belmont House en Carrasco. A la semana, en mayo de 2008, empezó en el hotel y ahí hizo «de todo». «Estacioné autos y comencé a hacer suplencias de recepcionistas. Hasta que en 2010 entré en el Tryp Montevideo Hotel-Sol Meliá y en 2011 me llamaron del Intercity que abría en Montevideo. Ingresé en octubre y en diciembre fue mi primera promoción de recepcionista junior a senior. Comencé a estudiar portugués y al año y medio me ofrecieron ir a Joao Pessoa (Paraíba) donde inicié mi carrera en Brasil», relató.

En 2013 se sumó al Hotel Marinas de esa ciudad como coordinador y lo ubicó entre los tres mejores de la cadena Intercity. Eso llamó la atención de la empresa que en 2015 le ofreció ir a The Universe Paulista en San Pablo como gerente de hospedaje. «Llegué y tenía 80 funcionarios a cargo. Otra vez logramos buenos resultados y en abril de 2017 me ofrecen mi primer puesto de gerente general en Hotel Intercity Anápolis (Goiás)», relató.

Tras esa experiencia, en febrero de 2018 le dan la responsabilidad de abrir un hotel en Riberao Preto, una de las tres ciudades más importantes del estado de San Pablo, pero dos meses después lo sorprenden con otra oferta: retornar al The Universe Paulista, esta vez como gerente para revertir unos malos resultados. Y lo logró. Por su desempeño lo eligieron mejor gerente de la cadena y el hotel fue el más destacado ese año. Sin embargo, fue lo último que hizo en Intercity.

Prodigy Gramado. Hotel del grupo Grupo Wish que dirige Ignacio Sasías. Foto: Gentileza Ignacio Sasías

Según Sasías, la premiación fue un viernes y el lunes siguiente fue confirmado para empezar en la cadena Blue Tree Hotels, presidida por Chieko Aoki, empresaria japonesa conocida como la reina de la hotelería brasileña.

Resiliencia

«Quien fue mi primer gerente en Joao Pessoa me recomendó a María Rosa Leroy, emblema del sector en San Pablo y quien estaba a cargo de cuatro hoteles de esa cadena. Me propuso la gerencia del Blue Tree Paulista, tres veces más grande del hotel donde estaba, con una facturación cuatro veces mayor. Llegué en noviembre de 2019 y en marzo de 2020 cayó la pandemia. Cerré el hotel y me dije ‘¿Qué hago?’. Al lado están los hospitales Sirio Libanés y el 9 de Julio, de los mejores de San Pablo en tratamiento de cáncer. Ya había hecho contactos allí porque iban muchos uruguayos. Al final, logré un acuerdo para que el hotel fuese un anexo del hospital y eso me permitió mantenerlo semiabierto. En junio reabrimos y en seis meses recuperamos el dinero de pérdidas», comentó.

Ignacio Sasías, gerente de dos hoteles en Gramado, Brasil, de Grupo Wish. Foto: Gentileza Ignacio Sasías

A esa altura, su nombre no pasaba desapercibido en el sector. En 2021 recibió una oferta «fuerte» de un competidor para liderar un resort fuera de San Pablo, pero no se quería ir. Se lo comunicó a la directora de la cadena y en 2022 tomó la gerencia del Blue Tree Thermas de Lins, el único resort y el hotel de mayor facturación del grupo. Tras un año y dos meses batió los récords de ingresos del complejo, que además fue premiado como el mejor resort familiar de Brasil.

Y cuando todo indicaba que nada iba a pasar, una nueva llamada lo sorprendió. «Me contactó quién había sido mi gerente en el primer hotel de San Pablo. Estaba en el Grupo Wish y me ofreció una propuesta en Gramado que Blue Tree Hotels no pudo igualar. Y acepté», explicó.

Así, en su nueva posición, Sasías logró consolidarse como uno de los mejores gerentes generales en la industria hotelera brasileña.