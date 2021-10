Es coreano, superó las crisis argentinas y hoy su termo "inteligente" busca conquistar Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nació en Corea de Sur (su nombre real es Do Sun Choi) hace 56 años, pero forjó su carrera en Argentina, adonde emigró con su familia siendo adolescente. A los 19 empezó a trabajar en comercio internacional y en 2004 compró la marca de electrodomésticos Peabody. «Ser fiel» a innovar es una máxima que impregna a sus productos. Una de sus creaciones recientes es el termo eléctrico, con el que pretende «innovar la tradición» del mate e insertarse en EE.UU. Asegura que su rubro ganó con la pandemia, pero padece la alta inflación en dólares y la distorsión de la logística. Explica el avance de Corea en un fuerte espíritu competitivo. En cambio, en Argentina y Uruguay a la gente «no le gusta competir», afirma.

Usted como empresario y también a nivel personal enfrentó distintas crisis. ¿Cuál ha sido el secreto para sobrevivir?

Yo llegué de Corea (a Argentina) con mi familia cuando tenía 12 años. Llegamos en 1977, había ocurrido un golpe militar y el gobierno era de facto. Fue un momento muy, muy difícil. Fuimos inmigrantes ilegales hasta 1983, cuando volvió la democracia con el gobierno de (Raúl) Alfonsín. Durante esos años vivimos una situación muy precaria, estábamos en Fuerte Apache, un lugar muy terrible. Yo trabajo en el comercio internacional desde los 19 años. Lamentablemente, en Argentina he vivido muchas crisis. Y lo que he aprendido es esto: uno tiene que ser fiel. Vengo de una familia cristiana, y siempre me llamó la atención la frase bíblica «Sé fiel hasta la muerte». De joven la veía desde un punto de vista religioso, pero una vez la leí en el cuento de Julio Cortázar, «El Perseguidor», que narra la vida de un saxofonista de jazz muy conocido de EE.UU., y comprendí que es un mandato que todos debemos recibir y aplicar no solo desde el punto de vista religioso, sino para nuestra vida. Yo como empresario tengo que ser fiel a mi propósito. Pero tanto en Uruguay como en Argentina los empresarios tenemos muchas cuestiones -financieras, legales-que velar y trabajar más allá de nuestro principal objetivo, que es mejorar la competitividad del negocio. Si pude sortear todas esas crisis y crecer, fue porque fui fiel a querer innovar, presentar mejores productos y diseños novedosos. Este 2021 la empresa va a cumplir 18 años, somos 200 personas en Argentina. Estamos presentes en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y ahora en EE.UU.

¿Cuál es el plan de la empresa para crecer aquí en Uruguay en particular

Estamos en Uruguay desde hace cuatro años y hemos crecido mucho en clientes. Tenemos un distribuidor —Incotel—, con quien tenemos una red con alrededor de 80 clientes finales, y recientemente hemos sumado un segundo distribuidor, la firma Minuler. Con ellos hemos accedido a otros rubros donde antes no estábamos. Ahora estamos en cadenas como Mosca, por ejemplo; también estaremos en supermercados, en otro retailer importante, así que para este año queremos duplicar los puntos de venta y tener presencia en todo el Uruguay. Ese es el primer plan que tenemos.

¿Qué más están evaluando?

El segundo plan es seguir desarrollando productos. Nosotros somos particulares, porque somos una empresa argentina e invertimos en el desarrollo de nuestros productos. Normalmente, las multinacionales —Philips, Oster, Kitchen Aid, Bosch, entre otras— los desarrollan en un centro especializado en su casa matriz, en EE.UU. o en Alemania. Nosotros lo hacemos en Argentina con diseñadores locales viendo las necesidades reales del mercado, con lo cual para Uruguay también tenemos ese reto.

El termo eléctrico es uno de sus productos recientes. ¿Cómo llegaron a esa idea?

En Uruguay lanzamos, al igual que en Argentina, este producto novedoso y que es un invento nuestro. Es resultado de un desarrollo que vinimos realizando desde hace cuatro años; teníamos esa idea porque tanto Argentina como Uruguay son grandes consumidores de mate. Hace ocho o nueve años hicimos una investigación de mercado y vimos que en Argentina el 95% de la población utilizaba la caldera eléctrica para hervir el agua y ponerla dentro de un termo para tomar mate. Entonces dijimos: «¿por qué no lanzar una caldera que ya tenga la función de termo?». Y lanzamos en Argentina y Uruguay dos modelos. Tenía mucha expectativa, pero fue un fracaso. Primero, eran calderas y no termos, no tenían portabilidad; segundo, eran muy pesadas, tenían capacidad de 1,7 litros, o sea que pesaban como 3 kilos, y tercero, nos percatamos de que el público requería un pico cebador.

¿Cómo se sobrepusieron?

En 2017 lanzamos un concurso de diseño industrial y se presentó un chico de 21 años con la idea de hacer un termo eléctrico. Ganó el primer premio y empezamos a trabajar. Pero nos encontramos con innumerables dificultades. La primera era que un termo no es un producto eléctrico, por lo cual debíamos pasar por certificaciones de seguridad eléctrica. Y, después, teníamos que adecuar el diseño en función del cumplimiento de esa certficación. El segundo problema fue el tapón. Normalmente, un termo recibe el agua caliente y se tapa. El nuestro recibe agua fría y tiene que elevar la temperatura, en ese proceso se produce la presión interna, entonces necesitábamos inventar una válvula que dejara escapar el vapor, pero que a su vez pudiera garantizar la hermeticidad para preservar el agua y la temperatura. Así que hicimos una válvula de dos piezas, el pico se desarma, tiene válvula de seguridad y pico cebador. Este es un producto innovador; tiene capacidad de un litro, se puede enchufar a 220 voltios, la tapa es de doble aislación y sirve como mate, y también incorpora la bombilla. Calienta el agua en solo seis minutos, tiene doble capa y trae la tecnología de vacío para conservar el calor.

Dante Choi, presidente de Goldmund Peabody. (Foto: Gentileza Goldmund Peabody)

El mate reúne a un público en parte tradicionalista. ¿Cómo ha recibido esta innovación?

Una vez que una persona lo utiliza no hay vuelta atrás. No lo pensamos así, pero el público en Argentina lo ha bautizado como el termo «smart». En el siglo XXI creemos que se necesita una innovación de la tradición. Este desarrollo no va a terminar acá, el año que viene vamos a lanzar un e-Termo dos, luego el tres. Queremos con esto reemplazar el paradigma; la idea es cambiar la cultura del mate.

Peabody tiene varias líneas de productos. ¿Cómo se comportan?, ¿cuáles son las más importantes en Uruguay?

Tenemos cuatro líneas de negocios: línea blanca, ventilación y aire acondicionado, calefacción y electrodomésticos pequeños. Tenemos alrededor de 250 productos y cada segmento es muy importante. En Uruguay es relevante el lanzamiento que hicimos el año pasado con gran éxito del ventilador de techo; tiene un plafón de luces LED y las paletas se abren cuando está en funcionamiento y se esconden cuando está apagado. Uruguay es un mercado que es un 10% del argentino, pero con ese producto hemos tenido más éxito que en Argentina. Los electrodomésticos para la cocina son también importantes en Uruguay.

La crisis derivada de la pandemia golpeó al consumo. ¿Cómo impactó en su caso?

Cuando empezó la pandemia, como en todo el mundo esperamos lo peor, pero nuestro sector ha sido uno de los pocos que salió beneficiado. Como la gente se quedó en su casa y descubrió la necesidad de tener buenos electrodomésticos para mejorar su calidad de vida, la demanda se ha incrementado muchísimo. Esto nos ha beneficiado en todos los países donde estamos.

El dólar, la logística internacional han sufrido distorsiones por la pandemia. ¿Cómo ve usted el escenario hoy?

Estamos viendo un problema muy serio de inflación en dólares, de incremento de costo de materia prima en productos estratégicos básicos como el hierro, el petróleo, la energía, el plástico, el aluminio, el vidrio. Además, vemos un incremento desmedido del costo de flete marítimo. Antes, un flete marítimo desde China a Uruguay costaba entre US$ 500 y US$ 2.000, hoy la tarifa se disparó a US$ 12.000 o US$ 15.000. Otra cuestión es el tránsito de los buques; antes un buque de China a Uruguay demoraba 45 días, ahora demora casi el doble. Y otro de los problemas es la falta de energía eléctrica en China. El 56,6% de la generación eléctrica es en base a carbón, con el que tienen problemas de abastecimiento y su precio internacional se triplicó. De todas maneras, hay una oportunidad, porque también hay un incremento de costos de los alimentos. Y con la apertura de las fronteras y la normalización del turismo entre Argentina y Uruguay, creo que este año Uruguay tendrá un ingreso mucho más importante. Esperemos que así sea.

En base a su experiencia y su filosofía, ¿qué consejos le daría a un emprendedor?

Lo primero es que sea fiel a su propósito. Y el segundo es que dé lo mejor de sí. Lamentablemente, en Argentina, Uruguay y Latinoamérica en general, a la gente no le gusta competir. Corea, por ejemplo, es una sociedad hipercompetitiva porque está en juego la supervivencia. No produce nada, solo tiene recursos humanos y tienen que exportar valor agregado y tecnología para subsistir. Entonces, saben que si una empresa como Samsung pierde contra Apple o Huawei habrá millones de desocupados. En tanto, acá la gente está compenetrada y quiere competir cada vez que vamos al Mundial. En realidad, el ser humano da lo mejor de sí en un marco competitivo.

El termo "inteligente" llegará a EE.UU. y España

Dante Choi, presidente de Goldmund Peabody. (Foto: Gentileza Goldmund Peabody)

Una de las ideas de Peabody es comercializar el termo eléctrico en EE.UU., donde tomar mate no es habitual. ¿Cómo piensan insertarlo?

Hemos constituido nuestra filial en EE.UU. para vender este producto allí. Ya tenemos la certificación de seguridad eléctrica que se necesita y también de la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos, por sus siglas en inglés). Si bien en EE.UU. existe un público que toma mate, no es masivo. El mercado masivo toma más que nada café, entonces buscamos qué podríamos ofrecer como valor agregado, y hemos pensado incorporar tres temperaturas en lugar de dos: 40, 75 y 90 grados. A 40 grados sirve para preparar mamaderas. Aparentemente, en EE.UU. la gente utiliza mucho mamaderas de leche en polvo, cosa que en Uruguay y Argentina no sucede. Y vamos a incorporar otro accesorio que es una cuchara, entonces, modificamos la manija. Vamos a lanzar en EE.UU. antes de fin de año y también vamos a embarcar a España. Tenemos pedidos concretos de clientes que nos están llamando, así que vamos a lanzar allí este producto.