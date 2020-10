Apple+ apuesta por el DT menos pensado para jugar la Premier League

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2012 la cadena NBC decidió apostar fuerte al fútbol inglés y desembolsó US$ 250 millones para transmitir los partidos de la Premier League. Solo había un pequeño detalle en el camino: en EE.UU. el fútbol (el soccer como lo conocen allí) era un deporte menos popular que hoy. Así que para resolver el problema los ejecutivos llamaron a Ted Lasso.

¿Quién es? Es un personaje de ficción, interpretado por el actor cómico Jason Sudeikis, quien da vida a un entrenador de fútbol americano que sin saber nada de soccer se convierte inesperadamente en el DT del Tottenham Hotspur. Con esa premisa, la cadena estrenó dos comerciales para acercar —a través del humor— a los estadounidenses al fútbol inglés. La jugada terminó en gol; los spots superaron las 20 millones de vistas en YouTube.

En los videos, Lasso divierte demostrando su desconocimiento sobre la regla del offside, declara convencido que un partido de fútbol dura cuatro cuartos y no da crédito de que el empate sea un resultado válido al cabo de los 90 minutos.

Ocho años después, Lasso regresa al banco de suplentes, pero ahora con su propia serie para la plataforma de streaming Apple+. El servicio encontró una fórmula alternativa para conectar con el mundo del fútbol, dado que la plataforma Peacock (de NBC) es la que tiene los derechos de la Premier para EE.UU.

Esta vez, Lasso dirige al ficticio AFC Richmond, un modesto equipo que juega en la liga inglesa.

La serie mantiene un cierto realismo a pesar de que su protagonista es una invención de Sudeikis. Por ejemplo, Richmond enfrenta a clubes verdaderos como Everton, Manchester City y Crystal Palace, todos ellos luciendo sus indumentarias oficiales. Otra capa de barniz realista lo da el estadio donde «los galgos» del Richmond juegan como locales; se trata del coliseo del Palace, Selhurst Park.

La serie se convirtió en una vidriera diferente para los equipos reales que participan en ella.

«Mantuvimos los colores y esas cosas porque una de las cosas que Apple quería que hiciéramos era: ‘Mira, estás haciendo un programa que tiene al fútbol como telón de fondo y somos una plataforma internacional para los fanáticos de la Premier League’. Entonces, esperamos que la gente reconozca el Selhurst Park cuando vean las tomas», explicó el productor Bill Lawrence a la página web del Crystal Palace.

Sin entrar en spoilers, se puede decir que la campaña del equipo no destaca en la tabla de posiciones. Sin embargo, Lasso y el Richmond sí ganan en las redes sociales. La cuenta oficial del coach en Twitter tiene 34.000 seguidores. Es que más allá de su nulo conocimiento del deporte, la personalidad entrañable y optimista del técnico, lo volvieron un favorito del público, incluyendo a los creadores de memes.

Quizá un debe de la serie es que no aparezcan jugadores reales en pantalla, tampoco técnicos (aunque aluden a «Pep» Guardiola). De todos modos, Apple jugó una buena carta para promocionar el programa. Convocó a José Mourinho para aparecer en un video junto a Lasso. Allí, «Mou» le explica a su colega que «el fútbol británico se trata de ritmo y potencia» y le aconseja cómo evadir las preguntas incómodas de la prensa. «Prefiero no hablar de eso», es su evasiva de cabecera. El luso aplicó su consejo en la vida real, cuando los periodistas querían saber si el Tottenham ficharía a Gareth Bale. «Como le dije a Ted Lasso, prefiero no hablar de eso», dijo Mourinho. Todo un guiño a Apple, que ya anunció una segunda temporada de "Ted Lasso".