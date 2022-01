Antel considera la conectividad como una de sus prioridades 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para ello, las autoridades de Antel realizaron una recorrida por distintas ciudades y localidades del interior del país.



En el marco de una visita al departamento de Salto, el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez resaltó la prioridad que tiene la empresa de llegar a cada rincón del país con conectividad: «hemos detectado alrededor de 90 localidades con diferentes problemas de conexión, por eso nos hemos propuesto llegar a 50 poblados» en el correr de los próximos meses.



Esto tiene que ver con un tema de equidad y de saldar una deuda con nuestros compatriotas» que se vieron muy expuestos durante la pandemia, aseveró el titular del organismo estatal tras reunirse con el jefe comunal, Andrés Lima.





Gurméndez marcó la colaboración de la Anep en este proyecto prioritario de Antel, que ha facilitado los predios de las escuelas para instalar las radiobases.



Informó que en el departamento se han invertido US$ 2.500.000 fundamentalmente en dotar de capacidad a la telefonía celular y en los trabajos de fibra óptica en el poblado de Defensa, los cuales se terminarán en febrero del año que viene.



Luego, de acuerdo a lo planificado, se seguirá por Constitución, Belén, Termas de Arapey y Salto Grande.



Asimismo, el presidente de Antel anunció la próxima habilitación de las radiobases en las localidades de Olivera y Sarandí de Arapey.



En este año se prevé mejoras importantes en la red celular en Colonia 18 de Julio, Albisu y Las Flores, para lo cual se desembolsarán más de US$ 2.000.000.



Estas acciones están relacionadas con el objetivo de «cambiar la totalidad de las conexiones a través de cobre que aún existen en el país».



En este sentido, Gurméndez puntualizó que hay unos 120.000 hogares que todavía no tienen fibra óptica.



Al respecto aseguró que «nos hemos propuesto culminar las obras en 2022 y lograr la migración del 100% de las conexiones de cobre a fibra en el año 2023».



Adicionalmente, mencionó el recambio de routers que lleva adelante la empresa estatal. «Hay 500.000 routers instalados en hogares y empresas que son muy antiguos», indicó el presidente del Directorio.



Es así que el organismo decidió la sustitución de los mismos para que las personas «puedan tener una velocidad y calidad de internet adecuada a lo que es la nueva manera de consumir que tenemos luego de la pandemia» que asoló al país y al mundo.



Este recambio de routers implica para el ente una inversión de 25 millones de la moneda americana.



Recordó que el presupuesto de inversión para este año es de unos US$ 172.000.000. Se ha decidido que este monto se concentrará en la expansión de la fibra óptica.



También se dedicará una parte de los fondos señalados para ampliar la capacidad celular y otra para la preparación de la migración a la nueva tecnología 5G.



Por su parte, el intendente Lima agradeció la presencia de las autoridades de Antel en el departamento y señaló la importancia de solucionar las problemáticas en materia de telecomunicaciones.



Comentó que muchas veces estando en la ciudad, la señal de internet era intermitente, pero hoy “eso está resuelto”.



Por otro lado, el vicepresidente de Antel, Robert Bouvier, anunció que este año la empresa invertirá US$ 800 mil para mejorar la conectividad en Soriano.



Recordó que ya culminaron los trabajos de fibra óptica en Dolores y Cardona.



Bouvier señaló que este año se invirtieron US$ 1.300.000 en Soriano, 900 mil en fibra óptica y el resto en infraestructura móvil y otros servicios.