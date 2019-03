Las dos Ana Inés del lado inversor del mostrador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Que son aversas al riesgo, que se toman más tiempo del normal para decidir o que desconocen el mercado. Esos argumentos suelen aparecer cuando se intenta «justificar» por qué las mujeres no tienen un papel más destacado en el ámbito inversor privado.

Según el reporte Mujeres Emprendedoras (2016/2017) del Monitor Global de Emprendedurismo (GEM, por sus siglas en inglés) un 4,6% de las mujeres en 74 economías proporcionaron financiamiento a emprendedores en los últimos tres años. El porcentaje, que oscila entre un 1% en Marruecos y un 16% en Camerún, varía según el nivel de desarrollo económico de cada país.

En tanto, en América Latina, el peso de las mujeres entre los inversores ángeles rondó el 11%, mientras que aquellas que «están involucradas como inversoras en operaciones de inversión» creció de un 10% en 2017 a 17% en 2018, según surge del último Monitor de Actividad Ángel de Xcala.

Cuestión de riesgo

Si bien Uruguay no escapa a la regla global, dos mujeres destacan en grupos inversores importantes y aseguran que su visión tiene el mismo peso que la de sus pares masculinos.

Echavarren. Trabaja junto a Naor, Colla, Mangarelli, Cerisola y Moré.

«Nos dividimos según nuestras capacidades y, en este caso, mi foco y diferencial es mi conocimiento en innovación en el área fintech, que valida mi cargo como CEO de Infocorp por estar hace mucho trabajando para los bancos», destacó Ana Inés Echavarren, quien además de estar al frente de la tecnológica uruguaya integra el grupo de inversión Infocorp Ventures.

El grupo tiene inversiones en compañías con perfil tecnológico como TryoLabs, Paganza, MonkeyLearn, Prezzta, GpsGay y Dvelop, entre otras.

Echavarren asegura que ser la única mujer en el directorio del grupo no afecta su peso a la hora de tomar decisiones y revela que su aporte se apoya en su perfil tecnológico, en particular por sus conocimientos de fintech.

«Nunca sentí barreras por ser mujer, es más, quizás hay ventajas, porque a veces me dan el espacio por ser alguien diferente. Todos estamos muy involucrados en buscar negocios, yo viajo mucho, miro afuera y evalúo oportunidades como el resto del directorio», señaló quien comparte esa toma de decisiones con Martín Naor (CEO de Bankingly), Gabriel Colla (presidente del grupo Infocorp), Eduardo Mangarelli (director de Microsoft para América Latina en tecnología), Andrés Cerisola (presidente de Endeavor y exsocio director de Ferrere Abogados) y Álvaro Moré (presidente de VMLY&R).

Zerbino. Comparte directorio con Martín Guerra y Fernando Vallone.

Una de las primeras startups en las que invirtió el grupo fue DVelop, por sugerencia de Echavarren. «Conocí a Paula Galotti siendo su tutora en la Universidad ORT. En ese momento no estábamos buscando empresas de software y yo empujé mucho por invertir en esa startup, me gustaba el proyecto y el grupo humano. A partir de esa empresa comenzamos a pensar lo importante que era para los emprendedores contar con personas con experiencia », recordó.

Una visión similar aportó Ana Inés Zerbino, quien comparte el directorio del fondo de capitales privado InCapital con Martín Guerra (fundador de Pronto! y excountry head de Scotiabank en Uruguay) y Fernando Vallone (ex co-CEO de Pronto!).

El papel de Zerbino en InCapital (con inversiones en WoOW!, Farmashop, UES y Pagnifique) se aboca más al análisis financiero y de gestión. «Mi rol aporta cierta templanza y moderación de ir un poco más lento. Estamos bien, me gusta hacia donde vamos, pero tenemos muchas cosas para gestionar. Tal vez sea por mi personalidad o formación, pero soy más tranquila y me gusta tener las cosas ordenadas y equilibradas. Esto incidió, por ejemplo, a la hora de invertir en una startup de EE.UU. muy incipiente: mi opinión hizo que se bajara el monto, propuse apostar por menos y ver qué pasaba».

Ana Inés Echavarren, Infocorp Ventures No hay mucha diferencia en cuanto al peso de la opinión, sí en los roles que tenemos".

Su experiencia en ese rubro llega de su trayectoria laboral en República AFAP, Pronto! y BBVA, en donde estuvo a cargo de analizar los riesgos de las inversiones. Por ello, dentro de InCapital nunca sintió que tenía problemas para hacerse escuchar.

«No hay mucha diferencia en cuanto al peso de la opinión, sí en los roles que tenemos. Martín es quien busca proyectos más innovadores, Fernando es más ejecutor y yo soy más analista financiera», explicó. De todas formas, indicó que hoy su fuerte está en los negocios vinculados al sector financiero y crédito al consumo, logística y distribución e e-commerce y que comenzó a entender algo en el sector farmacéutico. «Lo que me supera aún es lo tecnológico, donde Martín y Fernando son bastante idóneos», apuntó.

Ana Inés Zerbino, InCapital Construimos relaciones más profundas, lo que permite percibir y cuidar sensibilidades. Esto ayuda a la hora de tomar decisiones".,

Emoción vs números

Aunque aportan su expertise técnico, las dos Ana Inés dicen tener un «toque emocional» que las diferencia. «A veces mi opinión es menos fría en cuanto a la decisión con las empresas. Si bien veo los números, para mí es muy importante la energía que se genera con los emprendedores, ver las relaciones de los equipos», aseguró Echavarren. En este sentido, dijo que apunta a equipos de trabajo mixtos, aunque valora que existan mujeres líderes, porque «contienen más a los equipos».

Zerbino coincidió. Sostuvo que las mujeres son más empáticas a la hora de armar los equipos y liderarlos. «Construimos relaciones más profundas, lo que permite percibir y cuidar sensibilidades. Esto ayuda a la hora de tomar decisiones, a ser más cautos cuando se transmiten noticias. La mujer es más de contemplar lo humano y eso aporta alma a las empresas para que las personas sientan que pertencen a algo con sentimientos. Cualquier manual para invertir dice que hay que mirar el carácter de con quién te vas a asociar. Es fundamental analizar a la persona. No hay ningún contrato que pueda reflejar todo y va a depender de las características de las personas. Lo más importante es elegir los socios y colaboradores, y acá es importante saber decodificar las sensibilidades. Nos ha pasado de no entrar en proyectos porque no nos cerraron los socios», aseguró.