Aladín, inversión en "ladrillo" se tranforma en un negocio flexible

Durante décadas, invertir en un apartamento significó comprar metros cuadrados para vivir, obtener una renta mensual y, eventualmente, esperar su valorización. Con la irrupción del alquiler temporario, un mismo inmueble ahora puede funcionar como vivienda, alquiler tradicional o alojamiento por días. En Uruguay, Kopel Sánchez encontró en esa transformación una oportunidad para innovar y creó Aladín, una plataforma especializada en gestionar renta temporaria.

Gracias a Aladín, el propietario puede acceder a los beneficios de la renta temporaria sin tener que convertirse en anfitrión, administrador, recepcionista ni ocuparse de la logística cotidiana. En tanto, la promoción, reservas, mantenimiento y atención al huésped quedan centralizados en un operador profesional las 24 horas de los 365 días del año.

La eficiente propuesta, que incorporó tecnología de punta que llegó a Montevideo tras una reciente visita de Kopel Sánchez al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA 2026), se estrenará con la próxima inauguración de Cosmopolitan, un edificio ubicado frente a la sede del Mercosur y próximo al Parque Rodó. El edificio fue concebido por los desarrolladores desde sus inicios para combinar una lógica residencial y de oficinas, con servicios y características propias de la hotelería.

Cosmpolitan contempla unidades tipo studio, de uno, dos y tres dormitorios, además de espacios comunes como rooftop, piscina, sauna, gimnasio, cowork, barbacoas cafetería y salón de comidas, destacó Salvador Cabrera, gerente comercial de ventas de Kopel Sánchez Montevideo.

Un propietario puede utilizar su unidad como vivienda, alquilarla por períodos prolongados o incorporarla al circuito de renta temporaria, de modo que puede adaptarse a diferentes ciclos de demanda.

«Con Aladín se hace ‘magia’ con la inversión inmobiliaria destinada a renta con una solución 360°, pensando un rendimiento proyectado del 7% anual para los propietarios deducidos todos los gastos de la gestión y costos de mantenimiento», afirmó Fabián Kopel junto a Sebastián Sánchez, cofundadores y directores de la empresa Kopel Sánchez.

Al cierre de cada mes, el propietario luego accederá a información detallada sobre ingresos, egresos, la cuota parte que le corresponde a cada unidad y el nivel de retorno deducido el pago de impuestos y tributos, junto con los gastos operativos y de administración, que se ubica en el 20% más IVA.

En esta lógica de integrar desarrollo, comercialización y administración del activo ya venía trabajando la empresa, pero Aladín da un paso más allá. Este nuevo producto se encarga tanto de la promoción de la unidad en alquiler como su posicionamiento en plataformas como Airbnb, Booking y Vrbo, así como de las reservas, el mantenimiento y la atención al huésped. También está proyectado celebrar acuerdos con instituciones, organismos internacionales y organizaciones. señaló Soledad Biraben, responsable de Aladín.

Las unidades de Cosmopolitan tienen la opción de ser gestionados de forma profesional, integral y centralizada por Aladín, mientras que para períodos más extensos el propietario conservaría mayor libertad para administrar directamente su unidad o recurrir nuevamente al operador, señaló Biraben.

EQUIPAMIENTO

Al ingresar una unidad a Aladín, el propietario debe contratar el interiorismo de la firma In Concept, para alcanzar «llave en mano» un estándar de calidad en decoración y equipamiento. In Concept también se hace cargo en la identidad, el diseño y equipamiento de los espacios comunes en todos los desarrollos inmobiliarios de Kopel Sánchez.

La directora creativa de In Concept, Inés Rebollo, es la arquitecta especializada en diseño, interiorismo y estrategia, con el objetivo de potenciar los espacios como una herramienta competitiva para el negocio inmobiliario. “Se generan espacios atractivos visualmente a partir del diseño y la decoración, así como en la elección de los muebles perfectos para captar la atención bajo diferentes estilos dentro de la propuesta de Aladín”, señaló Rebollo.

El resultado es un cambio de paradigma. La innovación de Aladín no consiste únicamente en administrar apartamentos por períodos cortos. Su verdadero aporte está en transformar la manera de pensar el inmueble, como un activo flexible, gestionado profesionalmente y capaz de adaptarse a las nuevas formas de vivir, viajar, trabajar e invertir en el sector inmobiliario, concluyó Sánchez.