A 20 años de su llegada a Uruguay, Sancor Seguros apuesta por crecer con innovación, solvencia y cercanía

En el año en que celebra dos décadas de presencia en Uruguay, Sancor Seguros atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia. Para Sebastián Trivero, gerente general de la compañía, el aniversario trasciende el cumplimiento de una fecha. “Este aniversario representa mucho más que el paso del tiempo. Son dos décadas de una historia construida junto a nuestros colaboradores, corredores, clientes y todos quienes confiaron en Sancor Seguros desde nuestra llegada al país”.

Según explica, desde el comienzo la compañía buscó diferenciarse dentro del mercado asegurador. “No queríamos ser simplemente una empresa que comercializa seguros. Nuestro objetivo fue construir una organización cercana, comprometida con el mercado uruguayo y enfocada en generar relaciones de largo plazo”, sostiene.

Ese recorrido tuvo un punto de inflexión en el último ejercicio, cuando la empresa alcanzó el mejor desempeño económico desde su desembarco en Uruguay. “Es un logro que nos llena de orgullo porque refleja una estrategia clara, un equipo comprometido y una gestión enfocada en generar valor”, afirma Trivero.

Sin embargo, aclara que los resultados económicos no son el único indicador del éxito. “La verdadera fortaleza está en lograr un equilibrio entre crecimiento, rentabilidad y la capacidad de responder cada vez mejor a las necesidades de nuestros clientes, corredores y de la sociedad”.

En paralelo, la compañía viene impulsando proyectos para optimizar procesos, fortalecer sus canales digitales e incorporar nuevas herramientas tecnológicas. “La tecnología nos permite ser más rápidos, pero nunca reemplazará algo esencial: la cercanía, la escucha y el acompañamiento humano que forman parte de nuestra identidad”, asegura el gerente de Sancor.

Los corredores asesores continúan ocupando un rol estratégico para la empresa.

“Son nuestros principales socios estratégicos. El seguro es un negocio basado en relaciones, y esas relaciones se construyen con confianza, coherencia y cumplimiento”, afirma Trivero, quien agrega que la compañía apuesta a acompañarlos con capacitación, herramientas comerciales y equipos de apoyo.

Esa visión también se refleja puertas adentro de la organización. Para Trivero, la cercanía debe comenzar con el propio equipo de trabajo. “Una empresa que escucha a sus clientes también tiene que escuchar a sus colaboradores. Muchas veces las mejores ideas surgen de quienes están cerca de los procesos”, asegura. Por eso, destaca la inversión en capacitación y desarrollo como una herramienta para fortalecer una cultura que combine conocimiento técnico, innovación y vocación de servicio.

Sebastián Trivero, gerente de Sancor Seguros Uruguay

Frente a un mercado atravesado por nuevos riesgos, consumidores más exigentes y una acelerada transformación tecnológica, Sancor Seguros trabaja en la revisión permanente de sus productos y procesos.

“La industria aseguradora debe dejar de ser vista únicamente como una respuesta frente a un problema para convertirse en un verdadero socio en la prevención y la gestión de riesgos”, sostiene el ejecutivo.

Para Trivero, innovar va mucho más allá de incorporar tecnología. “Innovar es cuestionarnos permanentemente cómo hacemos las cosas y buscar nuevas formas de generar valor. Solo tiene sentido cuando mejora la experiencia de las personas y hace más eficiente nuestra operación”.

A todo esto se suma, recientemente, una nueva mejora en la calificación internacional otorgada por Fitch Ratings, que respalda la solidez financiera de la aseguradora.

Según el ejecutivo esta mejora representa “un reconocimiento muy importante” a la solidez económica y financiera de la compañía, pero también “una responsabilidad para seguir fortaleciendo una empresa confiable y preparada para responder cuando nuestros clientes nos necesitan”.

Con la mirada puesta en el futuro, el desafío será continuar creciendo sin perder la esencia. “Queremos combinar una organización moderna, ágil y digital con una cultura profundamente humana y cercana. Estoy convencido de que las compañías que logren integrar innovación, solvencia y cercanía serán las que construirán las relaciones más sólidas y sostenibles en el futuro”, concluye Trivero.

