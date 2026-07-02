Trump tenía razón: la guerra terminó con una rendición

En marzo, el presidente Donald Trump declaró que un acuerdo para poner fin a su guerra con Irán requeriría una “rendición incondicional”, pero no era del todo cierto. El acuerdo preliminar que acaba de alcanzar con el régimen iraní se asemejaba más a una rendición condicional, por parte de Estados Unidos.

En los últimos días, varios republicanos y belicistas han surgido, aparentemente desconcertados, para criticar el acuerdo. “Trump se ha rendido ante Irán”, escribió Erick Erickson, comentarista conservador. El senador Ted Cruz, republicano por Texas, advirtió: “Dar miles de millones de dólares a lunáticos teocráticos que quieren asesinarnos no es una buena idea”.

Las críticas son acertadas: el acuerdo con Irán representa un importante revés. Proporciona alivio inmediato a Irán, incluyendo el rápido desbloqueo de miles de millones de dólares en activos iraníes y, posteriormente, un fondo de 300 mil millones de dólares para ayudar a reconstruir el país. Y parece abrir la puerta a que Irán obtenga al menos un control parcial sobre el estrecho de Ormuz, con la capacidad, dentro de 60 días, de cobrar tarifas a los barcos que lo transiten.

“Este es el peor error de política exterior en décadas”, lamentó el senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana.

Sin embargo, estas denuncias pasan por alto lo más importante. El error fundamental de Trump no fue terminar la guerra, sino iniciarla.

En esta etapa, Trump hizo bien en retirarse, pues no tenía buenas opciones y continuar la guerra seguramente habría costado más vidas. Ya estaba devastando la economía global y las posibilidades de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

“Si no hubiéramos llegado a este acuerdo, podríamos haber lanzado más bombas durante tres semanas, dos semanas, cuatro semanas, dos años; nunca se habría abierto el estrecho de Ormuz”, dijo Trump. “No quería ver una catástrofe económica”.

La verdad desagradable es que Irán ganó la guerra, y por eso ganó la negociación. Trump se entretuvo todo lo que pudo, porque sabía que cualquier acuerdo que pudiera alcanzar sería una humillación; pero el fracaso de la guerra no le había dejado una buena salida.

La lección que debemos aprender de este desastre es evitar iniciar guerras innecesarias, moderar nuestra arrogancia de creer que todo saldrá a la perfección y confiar mucho más en la diplomacia para resolver los problemas globales.

En este caso, los halcones más decididos a destruir Irán son los que más han contribuido a fortalecerlo, y esto debería servir de advertencia.

Teníamos una solución —aunque muy imperfecta— al problema nuclear iraní en 2015 con el acuerdo nuclear del presidente Barack Obama. Irán exportó casi todo su uranio enriquecido, limitó el enriquecimiento y se sometió a inspecciones rigurosas. Pero Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y los halcones lo denunciaron.

El acuerdo de Obama con Irán “fue pésimo”, dijo Trump en 2018, refiriéndose al dinero que se devolvió a Irán como parte del acuerdo. El año pasado afirmó que “jamás les habría devuelto el dinero” como parte de un acuerdo. Añadió: “Habría ganado esa negociación”.

Bueno, quizás no.

Después de que Trump rompiera el acuerdo de Obama hace ocho años, los líderes iraníes, como era de esperar, intensificaron su programa nuclear hasta provocar una crisis. Probablemente Trump podría haber conseguido un buen acuerdo en febrero, en vísperas de la guerra, pero en lugar de eso, lanzó bombas precipitadamente, sin ninguna estrategia de salida y, aparentemente, sin calcular cómo respondería al cierre del estrecho de Ormuz.

Esta lección sobre evitar guerras innecesarias no es nueva, pero parece que cada generación debe aprenderla de nuevo. En la “Ilíada”, Aquiles lamentaba “este viaje insensato” para librar la guerra de Troya, “luchando contra otros soldados para ganar a sus esposas como trofeos”.

De hecho, desde que Homero escribió sobre el intento de cambio de régimen de los griegos en Troya, hemos visto que cuanto mayor es la ambición militar, mayor debe ser nuestra cautela.

El nuevo acuerdo con Irán pospone las serias cuestiones sobre las capacidades nucleares iraníes para un nuevo período de negociaciones. Y me temo que una consecuencia de esta guerra es que Irán tenga más probabilidades de desarrollar armas nucleares. Preveo que el período de negociación de 60 días se extenderá, que Irán ralentizará las negociaciones nucleares y que Trump se mostrará reacio a aceptar cualquier acuerdo similar al de Obama. Entonces Trump perderá interés, del mismo modo que parece haber olvidado la Franja de Gaza. En Estados Unidos prácticamente no habrá interés en otra guerra con Irán, y la recién fortalecida Guardia Revolucionaria sopesará si adoptar la estrategia de Corea del Norte e intentar construir un arsenal nuclear para consolidar su primacía regional.

El costo de esta guerra es un Estados Unidos debilitado y miles de vidas perdidas, en su mayoría iraníes y libaneses, pero también las de 13 militares estadounidenses. Linda Bilmes, experta de Harvard en financiación de guerras, afirmó que cree que el costo total de esta guerra —incluyendo la reparación de bases, el reemplazo de municiones y años de beneficios para veteranos heridos— probablemente ascienda a 1 billón de dólares. En lugar de destinar fondos para Medicaid, la educación universitaria, el cuidado infantil o la ayuda humanitaria, se despilfarraron enormes sumas en el Golfo Pérsico.

A quienes más hemos traicionado son los iraníes de a pie. En enero, después de que el régimen iraní masacrara a miles de sus propios ciudadanos, Trump dijo: «La ayuda está en camino». En cambio, hemos dejado a los iraníes sufrir bajo un gobierno aún más opresivo, con menos esperanza de cambio. Como muestra de la indiferencia estadounidense, este mes la administración Trump deportó, según informes, a una mujer iraní a la República Centroafricana, un país devastado por la guerra que el Departamento de Estado desaconseja visitar «bajo ninguna circunstancia».

Así pues, por supuesto, denuncien este fallido acuerdo de guerra con Irán. Pero la tragedia aquí no es la retirada de Trump de la guerra, sino la guerra en sí, y la lección de la historia es que cuando vean a un grupo de halcones demasiado confiados prometiendo una victoria sin sufrimiento, desconfíen.