Thailandia se parece cada vez más a Japón

THE NEW YORK TIMES

Hace veinte años, Tailandia era el mercado emergente más intenso. Tras un periodo de crecimiento agitado y amplios déficit de cuenta corriente, agotó sus reservas de divisas y dejó de mantener el tipo de cambio fijo de su moneda con el dólar. Después, la inflación casi alcanzó el 10% y el Banco de Tailandia (BT) batalló para restaurar la confianza en el baht. En un artículo muy citado que escribió Romain Rancière, de la Universidad del Sur de California, Tailandia se presenta como un ejemplo claro de que el dinamismo y el peligro, el crecimiento rápido y las crisis ocasionales, van de la mano.

Varios mercados emergentes actuales todavía logran acelerar el pulso. No obstante, Tailandia ya no es uno de ellos. La inversión privada aumentó solo un 1,7% el año pasado. Los bonos soberanos de Tailandia ofrecen un rendimiento menor que los de EE.UU. La inflación de nuevo causa inquietud, no por ser muy alta, sino porque se mantiene demasiado baja. Los precios al consumidor aumentaron solo un 0,8% en marzo. La inflación se ha mantenido debajo del rango objetivo del BT, de entre el 1 y el -4%, durante 13 meses seguidos.

"Es Japón", afirma un observador veterano de la economía tailandesa. "Tiene la demografía que tenía Japón hace 25 años, y sigue el rumbo japonés de inflación cero, tasas de interés muy bajas y un enorme superávit en cuenta corriente". Para 2022, Tailandia será el primer país en desarrollo en convertirse en una sociedad "madura", según el BT, pues más del 14% de su población tendrá más de 65 años. La proporción de ancianos aumenta con mayor rapidez en Tailandia que en China.

No obstante, tener un futuro con abundantes canas no es pretexto para ser sedentarios en el presente. Por el contrario, la demografía de Tailandia debería inyectar algún sentido de urgencia económica. El país debería invertir en infraestructura y maquinaria para garantizar que la fuerza de trabajo reducida del mañana tenga todo lo necesario para cubrir las demandas de una mayor población de pensionados.

Por desgracia, los encargados de desarrollar políticas económicas en Tailandia también sufren parte de la pasividad macroeconómica que en cierta época paralizó a Japón. El BT no ha bajado las tasas de interés desde abril de 2015.

Este conservadurismo tiene raíces profundas. El BT se fundó en 1942, un poco antes de la hiperinflación del tiempo de guerra que dejó una huella perdurable en los encargados de las políticas públicas de Tailandia. Puey Ungphakorn, el gobernador que ha permanecido más tiempo al frente del banco, creía que, como regla, el suministro de dinero no debe crecer más de dos o tres puntos porcentuales más rápido que el producto interno bruto (PIB).

A Tailandia quizá le preocupe la respuesta de EE.UU. a una mayor expansión monetaria, que ayudaría a revertir la reciente fortaleza del baht. Estados Unidos decidirá en breve si califica como "manipuladores de divisas" a algunos de sus socios comerciales. La consultora Capital Economics señala que Tailandia es el único país de Asia que cumple los tres criterios establecidos (un superávit comercial de U$S 20.000 millones con Estados Unidos, un gran superávit de cuenta corriente general y una importante acumulación de reservas). Sin embargo, es probable que Tailandia sea demasiado pequeña para despertar gran interés, y mucho menos ira, en Washington.

A falta de flexibilización monetaria, Tailandia tendrá que aplicar una política fiscal más expansiva. Por desgracia, la inversión pública, que se redujo 1,2% el año pasado, ha sufrido retrocesos y demoras.

También se parece a Japón por su creciente antipatía hacia la inmigración. El año pasado, el gobierno impuso sanciones severas a los inmigrantes ilegales, muchos provenientes de Vietnam y Birmania. Tailandia está más dispuesta a importar a personas que gasten mucho. El derrame económico del turismo extranjero aumentó 11,7% en 2017, e impulsó el crecimiento en comparación con la mínima demanda interna.