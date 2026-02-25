¿Qué tan rápido puede la Inteligencia Artificial cambiar el entorno laboral?

La semana pasada, internet se radicalizó en torno al progreso de la inteligencia artificial gracias, muy apropiadamente, a un ensayo en línea con la ayuda de la IA. En su artículo viral "Something Big Is Happening", Matt Shumer comparó el momento actual de la IA con los primeros días de la COVID-19, cuando la gente no se daba cuenta de lo mucho que su mundo estaba a punto de cambiar. Solo que esta vez, en lugar de un virus, el agente de la transformación es una tecnología cada vez más capaz de reemplazar masivamente a los trabajadores administrativos.

El ensayo ofrecía una explicación fácil de leer de lo que quienes impulsan el desarrollo de la inteligencia artificial han creído durante un tiempo. En camino hacia resultados que esperamos sean utópicos —curas asombrosas, crecimiento más allá de nuestros sueños—, la IA podría dejar a mucha gente sin trabajo en un período de tiempo increíblemente corto. Imaginemos los efectos de la automatización y la externalización en la mano de obra, excepto que se aplican a la clase profesional y se reducen a tan solo unos pocos años traumáticos.

Es necesario comprender la parte de este argumento que es absolutamente correcta: es imposible analizar los modelos de IA actuales, por no hablar de lo que podríamos obtener en seis meses o un año, y afirmar que estas herramientas tecnológicas no pueden eventualmente reemplazar muchos empleos humanos. La pregunta es si quienes participan en el frenesí de la IA tienen razón sobre la rapidez con la que podría suceder y si, en consecuencia, generará un cambio fundamental en el empleo humano, en lugar de una simple reorganización estructural.

Un obstáculo para una velocidad radical es que la sociedad humana es un complejo cuello de botella que incluso las innovaciones más eficientes deben superar. Mientras las eficiencias que ofrece la IA estén mediadas por trabajadores humanos, habrá falsos comienzos, desadaptaciones y callejones sin salida que harán que los despidos preventivos sean imprudentes o imprudentes. Incluso si los despidos tienen sentido como una propuesta de valor pura, el empleo en una economía avanzada refleja un complejo conjunto de relaciones contractuales, sociales, legales y burocráticas, no solo una simple ecuación de maximización de la productividad. Por lo tanto, muchas empresas podrían retrasar cualquier reemplazo masivo por razones de moral interna, políticas externas o normas sindicales, y adaptarse a las nuevas capacidades de la IA mediante la reducción de la contratación y la desaceleración de la rotación.

Sospecho que quienes trabajan en IA subestiman la fuerza de estas fricciones, ya que podrían subestimar cómo los obstáculos estructurales podrían ralentizar la adopción de cualquier solución o tecnología que sus modelos pudieran descubrir. Esto implicaría un período de adaptación más largo para las empresas, los gobiernos y los humanos.

Luego, una vez que se produzca esta adaptación y los agentes de IA se integren profundamente en la fuerza laboral, hay dos buenas razones para pensar que la mayoría de las personas seguirán realizando un trabajo remunerado. La primera es toda la historia del cambio tecnológico: cada gran innovación ha generado temores de desempleo masivo, y cada vez que hemos encontrado nuevas profesiones, nuevas demandas de mano de obra humana que antes eran inimaginables. La segunda es la realidad de que a la gente le gusta el contacto humano, incluso en situaciones donde ya podemos automatizarlo. El economista Adam Ozimek ofrece un buen resumen de ejemplos: las pianolas no han acabado con los pianistas, el autopago no ha eliminado la profesión de cajero, y millones de camareros siguen trabajando en Estados Unidos porque una experiencia automatizada en un restaurante parece inhumana.

Pero aquí llegamos a la cuestión crucial de la inteligencia artificial: es menos inhumana que cualquier desarrollo tecnológico anterior; de hecho, por su naturaleza, simula al ser humano de una forma que los telares mecánicos, las acerías y el software de PowerPoint nunca lograron. Así pues, la pregunta sin respuesta que se cierne sobre todos estos escenarios es en qué medida esa imitación influye en su capacidad para reemplazar el trabajo humano y en nuestra disposición a aceptarlo. Es fácil asumir, en otras palabras, que la gente siempre preferirá camareros, músicos y médicos humanos para que nos den un diagnóstico, a menos que estemos entrando en un mundo donde las personas están cada vez más habituadas a interactuar con personas simuladas, adaptan su propia humanidad a la versión simulada y llegan a preferir la simulación a la realidad más caótica de la carne y la sangre.

En Silicon Valley, un ámbito socialmente algo torpe, la mayor parte del debate sobre una posible toma de control por parte de la IA se centra en el poder de la inteligencia digital para suplantar la nuestra. El factor más importante puede no ser la inteligencia bruta, sino las personalidades sociales a través de las cuales la IA es mediada, y (sin entrar en el debate sobre si la IA podría ser realmente consciente) la intensidad con la que las personas se relacionan con los agentes de IA como si fueran seres conscientes, como nosotros.

Cuanto más lo hagan, más profundas serán las implicaciones para el trabajo y el empleo. Y cuanto más profundas sean las implicaciones para cuestiones más amplias sobre el poder y la agencia humanos (que es más probable que entreguemos, con consecuencias potencialmente existenciales, a una IA que imaginamos no como una herramienta sino como una amiga).

-Ross Douthat es analista en New York Times