Minnesota en la cima de los estados de EE.UU. donde la vida es mejor

Pregunta de trivial: ¿Qué estado de los Estados Unidos se destaca por garantizar el bienestar de sus ciudadanos, brindándoles salud, educación y esperanza?

No es uno de los lugares más ricos per cápita para vivir, que —dependiendo de cómo o qué se considere— incluye a Connecticut, Nueva York y Washington D.C. Tampoco es la capital tecnológica mundial, California, ni el orgulloso y extravagante Texas. Florida puede atraer a jubilados, pero tampoco es Florida.

En cambio, un nuevo e importante estudio revela que el estado número uno en cuanto a la calidad de vida de sus residentes es Minnesota. Sí, la Minnesota un tanto aburrida. La Minnesota gélida. La Minnesota tranquila, pragmática y poco ideológica.

El nuevo estudio, publicado el sábado, proviene del Proyecto Estado de la Nación, respaldado por un grupo bipartidista de expertos. La evaluación de este año se basa en 31 indicadores y fue elaborada por académicos y asesores de los últimos cinco presidentes, incluido Donald Trump.

La mala noticia es que prácticamente en todo el país —incluso en Minnesota— se observa un descenso en el bienestar personal y la salud mental, según lo reportado por los propios ciudadanos. Asimismo, la gente en todo el país confía menos en las instituciones y en sus compatriotas. En general, estamos cada vez más insatisfechos.

“Tenemos un problema nacional”, afirmó Douglas N. Harris, economista de la Universidad de Tulane y líder del Proyecto Estado de la Nación. Minnesota puede ser un estado modelo en comparación con otros, pero incluso allí se observan las tendencias nacionales a la baja en áreas como la salud mental, la infancia y la familia, señaló.

“Es un descenso del bienestar muy uniforme y generalizado”, dijo Harris. “En realidad, ningún estado destaca especialmente en cuanto a cómo se sienten las personas con respecto a sus vidas, a los demás o a las instituciones clave”.

En mi opinión, este descontento justifica que, el próximo mes, conmemoremos el 250 aniversario de la nación no solo con celebraciones, sino también con un esfuerzo serio y basado en datos para diagnosticar qué ha fallado; y en eso es en lo que el Proyecto Estado de la Nación puede ser de gran ayuda.

Los 10 estados con mayor bienestar, según el estudio, son, en orden: Minnesota, Nuevo Hampshire, Iowa, Vermont, Massachusetts, Nebraska, Dakota del Sur, Wisconsin, Dakota del Norte y Utah.

California y Nueva York se sitúan en la mitad de la tabla. Florida y Texas están ligeramente por debajo del promedio.

Luisiana se encuentra en el último lugar, y Nuevo México, Virginia Occidental, Nevada, Misisipi, Alabama, Oklahoma, Kentucky, Arkansas y Carolina del Sur no están mucho mejor.

En general, los estados con mejor desempeño tienden a estar en Nueva Inglaterra o en la parte occidental del Medio Oeste y son relativamente prósperos. Los peores resultados suelen ser estados republicanos del Sur, pero los patrones no son tan claros.

Cabe destacar que este es un solo estudio que se basa en datos a veces subjetivos. No es la última palabra en clasificaciones. Aun así, creo que es útil que expertos republicanos y demócratas coincidan en una visión general de la situación actual. Tres lecciones me parecen fundamentales:

Estados Unidos genera riqueza de manera excelente, pero no logra transformarla en bienes que valoremos. Por ejemplo, el Proyecto Estado de la Nación afirma que Estados Unidos supera al 98% de los países del mundo en producción económica, pero solo al 57% en mortalidad infantil, al 33% en confianza en la democracia y al 11% en indicadores de depresión y ansiedad. A nivel interno, los estados ricos tienden a superar a los pobres, aunque la correlación es débil. Lo que importa aún más que el crecimiento económico es que los beneficios se compartan, y los estados más ricos no parecen generar mayor satisfacción personal.

El gasto social, especialmente en educación, mejora la calidad de vida de los ciudadanos, pero, además de las cantidades en sí, lo que importa es cómo se gasta el dinero. Minnesota ocupa el puesto 13 entre los estados en cuanto al porcentaje de ingresos personales destinado a impuestos estatales y locales, según el Centro de Política Fiscal, pero parece obtener un alto retorno de su inversión.

Los estados conservadores del sur tienen un desempeño deficiente, pero algunos de los estados más progresistas también presentan un desempeño inferior, sobre todo considerando su riqueza. Los políticos de algunos estados liberales parecen ser mejores recitando eslóganes («¡La vivienda es un derecho humano!») que construyendo viviendas. De hecho, en lugar de impulsar la acción, a veces los eslóganes la sustituyen. He argumentado que los estados que más contribuyen a mejorar los resultados educativos son tres estados republicanos, más conocidos por sus fracasos pasados en política social: Alabama, Luisiana y Misisipi. Estas clasificaciones nos recuerdan que lo que importa a los residentes no es tanto la audacia de la visión como el empirismo implacable y la ejecución cuidadosa.

Al analizar los datos, me pregunté si la existencia de un partido de oposición sólido tiene alguna relevancia. El patrón es imperfecto, pero muchos de los estados con peor desempeño son republicanos de partido único, mientras que los estados ricos con bajo rendimiento están dominados mayoritariamente por demócratas. Algunos de los estados con mejor desempeño, como Minnesota, tienen una tendencia demócrata, pero con suficientes republicanos como para mantener nerviosos a los demócratas.

El presidente estadounidense Donald Trump sube al Air Force One en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Foto: AFP

Al observar estos resultados, me asalta un temor persistente: el declive puede retroalimentarse, aumentando la frustración económica y la desconfianza hacia el gobierno, y estas realidades podrían explicar el ascenso de Trump. Y ahora está dando a la gente aún más motivos para desconfiar del gobierno.

Mi esperanza es la siguiente: reflexionemos con rigor sobre nuestra situación en nuestro 250 aniversario y nos propongamos —con la serenidad y discreción propias de Minnesota— afrontar nuestros desafíos y, como dijo Lincoln, «sanar las heridas de la nación».

*Nicholas Kristof, columnista de Opinión en The New York Times