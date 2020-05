Lo que es malo para Estados Unidos a veces es bueno para el mercado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las noticias económicas han sido terribles. El miércoles pasado se conoció el informe del PIB para el primer trimestre. Una economía que se contrae a una tasa anual de casi el 5% habría sido considerada muy mala en tiempos normales, pero este informe solo capturó las primeras gotas de un aguacero torrencial. Los datos más oportunos muestran una economía cayendo por un precipicio. La Oficina de Presupuesto del Congreso está proyectando una tasa de desempleo del 16% a finales de este año, y eso puede ser una subestimación.

Sin embargo, los precios de las acciones, que cayeron en las primeras semanas de la crisis de COVID-19, han compensado gran parte de esas pérdidas. Actualmente están más o menos de regreso a donde estaban el otoño pasado, cuando todo lo que se hablaba era sobre qué tan bien estaba la economía. ¿Qué está pasando?



Bueno, siempre que considere las implicaciones económicas de los precios de las acciones, debe recordar tres reglas. Primero, el mercado de valores no es la economía. En segundo lugar, el mercado de valores no es la economía. Tercero, el mercado de valores no es la economía.



Es decir, la relación entre el rendimiento de las acciones, en gran medida impulsada por la oscilación entre la codicia y el miedo, y el crecimiento económico real siempre ha estado entre flojo e inexistente. En la década de 1960, el gran economista Paul Samuelson bromeó que el mercado había predicho nueve de las últimas cinco recesiones.



Pero diría que hay razones más profundas para la desconexión actual de la economía real del mercado de valores: los inversores están comprando acciones en parte porque no tienen adónde ir. De hecho, hay un sentido en el que las acciones son fuertes precisamente porque la economía en su conjunto es muy débil.



¿Cuál es, después de todo, la principal alternativa para invertir en acciones? Comprar bonos. Sin embargo, en estos días los bonos ofrecen retornos increíblemente bajos. La tasa de interés de los bonos del gobierno de EE.UU. A 10 años es de solo 0,6%, por debajo de más del 3% a fines de 2018. Si desea bonos que estén protegidos contra la inflación futura, su rendimiento es menos medio por ciento.

Por lo tanto, comprar acciones en compañías que aún son rentables a pesar de la recesión de COVID-19 parece bastante atractivo.



¿Y por qué las tasas de interés son tan bajas? Debido a que el mercado de bonos espera que la economía se deprima en los años venideros, y cree que la Reserva Federal continuará aplicando políticas de dinero fácil en el futuro previsible. Como dije, hay un sentido en el que las acciones son fuertes precisamente porque la economía real es débil.



Ahora, una pregunta que podría hacer es por qué, si la debilidad económica es algo bueno para las acciones, el mercado se desplomó brevemente a principios de este año. La respuesta es que, durante algunas semanas en marzo, el mundo se tambaleó al borde de una crisis financiera de tipo 2008, que provocó que los inversores huyeran de todo aquello que tuviera el menor indicio de riesgo.



Sin embargo, esa crisis se evitó gracias a acciones extremadamente agresivas de la Reserva Federal, que intervino para comprar un volumen y una gama de activos sin precedentes. Sin esas acciones, estaríamos enfrentando una catástrofe económica aún mayor. Imaginen dónde estaríamos ahora si la Reserva Federal hubiera respondido a una inminente crisis financiera de la misma manera que la administración Trump respondió a una inminente pandemia.



Pero volvamos a la desconexión entre las acciones y la realidad económica. Resulta que este es un fenómeno a largo plazo, que se remonta al menos a mediados de la década de 2000.



Piense en todas las cosas negativas que hemos aprendido sobre la economía moderna desde, por ejemplo, 2007. Hemos aprendido que las economías avanzadas son mucho menos estables, mucho más sujetas a crisis periódicas, de lo que casi todos creían posible.



El crecimiento de la productividad se ha desplomado, lo que demuestra que el auge impulsado por la tecnología de la información de la década de 1990 y principios de la década de 2000 fue un asunto único. El desempeño económico general ha sido mucho peor de lo que la mayoría de los observadores esperaban hace unos 15 años.



Las acciones, sin embargo, lo han hecho muy bien. En vísperas de la crisis de COVID-19, la relación entre capitalización de mercado y PIB, la medida favorita de Warren Buffett, estaba muy por encima de su nivel de 2007 y un poco más alto que su pico durante la burbuja de las puntocom. ¿Por qué?



La respuesta principal, seguramente, es considerar la alternativa. Si bien el empleo finalmente se recuperó de la Gran Recesión, esa recuperación se logró solo gracias a las tasas de interés históricamente bajas. La necesidad de tasas bajas era un indicio de la debilidad económica subyacente: las empresas parecían reacias a invertir a pesar de las altas ganancias, y a menudo preferían recomprar sus propias acciones. Pero las bajas tasas eran buenas para los precios de las acciones.



¿Mencioné que el mercado de valores no es la economía?



Nada de esto debe tomarse como una declaración de que las valoraciones actuales del mercado son exactamente correctas. Mi intuición es que los inversores están demasiado ansiosos por aprovechar las buenas noticias; pero la verdad es que no tengo idea de hacia dónde se dirige el mercado.

El punto, en cambio, es que la capacidad de recuperación del mercado, de hecho, tiene sentido a pesar de las terribles noticias económicas, y de la misma manera no hace nada para que esas noticias sean menos terribles. No prestes atención al Dow; mantén tus ojos en esos trabajos que desaparecen.