Los mitos del mercado laboral de la pandemia

¿Recuerdan la “she-cesion” (recesión femenina)? ¿Qué pasó con la ola de jubilación anticipada, o el ejército estadounidense de desertores silenciosos? Para los economistas y otros pronosticadores, la economía pandémica y pospandémica ha sido una lección de humildad. Una y otra vez, las predicciones sobre las formas en que el mercado laboral ha cambiado permanentemente han resultado temporales o incluso ilusorias.

Las mujeres perdieron sus trabajos al principio de la pandemia, pero han regresado en cantidades récord, lo que hace que la recesión en las mujeres sea un fenómeno de corta duración. Las jubilaciones se dispararon junto con las muertes por coronavirus, pero muchos trabajadores mayores han regresado al mercado laboral. Incluso la persona a la que se le atribuye haber provocado una conversación nacional al publicar un video de TikTok sobre hacer lo mínimo en su trabajo ha sugerido que "renunciar en silencio" puede no ser el camino del futuro: en estos días está dispuesto a renunciar en voz alta.

Eso no quiere decir que nada haya cambiado. En un mercado laboral históricamente sólido con un desempleo muy bajo, los trabajadores tienen mucho más poder del habitual, por lo que obtienen mejores salarios y nuevos beneficios. Y un cambio hacia trabajar desde casa para muchos trabajos administrativos todavía está remodelando la economía de maneras sutiles pero importantes.

Pero la gran lección de la recuperación de la pandemia es simple: el mercado laboral de EE.UU. no empeoró permanentemente por el golpe que sufrió. Se hace eco de las secuelas de la recesión de 2008, cuando los economistas se mostraron igualmente escépticos sobre la capacidad del mercado laboral para recuperarse, y de manera similar demostraron estar equivocados una vez que la economía se fortaleció.

“La profesión no ha digerido completamente las lecciones de la recuperación de la Gran Recesión”, dijo Adam Ozimek, economista jefe del Economic Innovation Group, una organización de investigación en Washington. Una de esas lecciones, dijo: “No apuestes contra el trabajador estadounidense”.

Aquí hay un resumen de las narrativas del mercado laboral que subieron y bajaron en el transcurso de la recuperación de la pandemia.

Cierto, pero terminado: la “recesión femenina”

Las mujeres perdieron sus empleos en gran medida al principio de la pandemia, y la gente temía que quedarían peor en el mercado laboral, pero ese no ha sido el caso.

A raíz de la pandemia, el empleo se recuperó más rápido entre las mujeres que entre los hombres, tanto que, en junio, la tasa de empleo de las mujeres en sus mejores años de trabajo, comúnmente definida como 25-54, fue la más alta registrada. (El empleo entre los hombres en edad productiva ha vuelto a donde estaba antes de la pandemia, pero todavía está por debajo de un récord).

Ya pasó: jubilaciones anticipadas

Otra narrativa frecuente al principio de la pandemia: provocaría una ola de jubilaciones anticipadas.

Históricamente, cuando las personas pierden sus trabajos o los dejan tarde en su vida laboral, tienden a no volver a trabajar, jubilándose efectivamente, ya sea que lo etiqueten de esa manera o no. Entonces, cuando millones de estadounidenses de 50 y 60 años abandonaron la fuerza laboral a principios de la pandemia, muchos economistas se mostraron escépticos de que alguna vez regresarían.

Pero la ola de jubilación anticipada nunca se materializó realmente. Los estadounidenses de entre 55 y 64 años volvieron a trabajar tan rápido como sus pares más jóvenes y ahora tienen una tasa de empleo más alta que antes de la pandemia. Es posible que algunos se hayan visto obligados a volver a trabajar debido a la inflación; otros siempre habían planeado regresar y lo hicieron tan pronto como se sintieron seguros.

La narrativa de la jubilación no estaba del todo equivocada. Los estadounidenses que han pasado la edad de jubilación tradicional (65 años o más) todavía no han vuelto a trabajar en gran número. Eso está ayudando a reducir el tamaño de la fuerza laboral en general, especialmente porque la cantidad de estadounidenses en sus 60 y 70 años está creciendo rápidamente a medida que más baby boomers llegan a sus años de jubilación.

Cuestionable: La recesión de cuello blanco

Los despidos tecnológicos en las grandes empresas han dado lugar a la discusión de una recesión de cuello blanco, o una que afecta principalmente a los trabajadores adinerados del sector de la tecnología y la información. Si bien esos despidos sin duda han sido dolorosos para quienes los experimentaron, no se ha destacado de manera prominente en los datos generales de empleo.

Por ahora, los empleados altamente calificados de la nación parecen estar incorporándose a trabajos nuevos y diferentes con bastante rapidez. El desempleo sigue siendo muy bajo tanto para la información como para los servicios profesionales y comerciales, industrias de cuello blanco que abarcan gran parte del sector tecnológico. Y los despidos en tecnología se han desacelerado recientemente.

Matizado: Los hombres desaparecidos

Por un momento, pareció que los hombres jóvenes y de mediana edad, entre 25 y 44 años, no estaban regresando al mercado laboral como lo habían hecho otros grupos demográficos. Sin embargo, en los últimos meses, finalmente han recuperado sus tasas de empleo antes de la pandemia.

Esa recuperación llegó mucho más tarde que para algunos otros grupos: por ejemplo, los hombres de 35 a 44 años aún tienen que mantener tasas de empleo que coincidan con su promedio de 2019, mientras que el año pasado las mujeres en ese grupo de edad eclipsaron su tasa de empleo antes de la pandemia. Pero el progreso reciente sugiere que incluso si los hombres tardan más en recuperarse, poco a poco están logrando avances.

Falso: el mercado laboral no se recuperará por completo

Todas estas narrativas comparten un hilo común: si bien algunos advirtieron contra sacar conclusiones anticipadas, muchos expertos en el mercado laboral se mostraron escépticos de que el mercado laboral se recuperaría por completo del impacto de la pandemia, al menos en el corto plazo. En cambio, el repunte ha sido rápido y amplio, desafiando las narrativas sombrías.

Esta no es la primera vez que los economistas cometen este error. Ni siquiera es la primera vez en este siglo. La recesión paralizante que terminó en 2009 expulsó a millones de estadounidenses de la fuerza laboral, y muchos economistas aceptaron las llamadas explicaciones estructurales de por qué tardaron en regresar. Tal vez las habilidades de los trabajadores o las redes profesionales se habían erosionado durante sus largos períodos de desempleo. Tal vez eran adictos a los opiáceos, recibían beneficios por discapacidad o estaban atrapados en partes del país con pocas oportunidades laborales.

Al final, sin embargo, una explicación mucho más simple resultó correcta. La gente tardó en volver al trabajo porque no había suficientes trabajos para ellos. A medida que la economía se recuperó y las oportunidades mejoraron, el empleo se recuperó entre casi todos los grupos demográficos.

El repunte de la recesión pandémica se ha desarrollado mucho más rápido que el que tuvo lugar después de la recesión de 2008, que empeoró por una explosión financiera global y un colapso del mercado inmobiliario que dejó cicatrices duraderas. Pero la lección básica es la misma. Cuando abundan los puestos de trabajo, la mayoría de la gente irá a trabajar.

“La gente quiere adaptarse y la gente quiere trabajar: esas cosas son generalmente ciertas”, dijo Julia Coronado, fundadora de MacroPolicy Perspectives, una firma de investigación. Señaló que el grupo de trabajadores disponibles se expande aún más con el tiempo y en medio de una inmigración sólida. “La gente es resiliente. Ellos resuelven las cosas”.