Los incentivos patas para arriba: por qué el PIB puede crecer mientras destruye bienestar
El Estado suele intervenir sin evaluar después el resultado de sus propias acciones. Basta haber trabajado dentro de él para saber que, salvo honrosas excepciones, conocer su efecto real resulta casi imposible o, en el mejor de los casos, los propios responsables se autoevalúan de manera complaciente.
Contenido Exclusivo
La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores
Suscribirme
Conocé nuestros planes
Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.
Ingresar
Si ya sos suscriptor podés
Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.
¿Encontraste un error?
Reportar