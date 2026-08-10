"Los costos del acuerdo en la construcción se disparan para los desarrolladores, los consumidores finales e incluso, el Estado"
No votamos el acuerdo porque no tenemos derecho a hacerlo; vamos a pedirle al gobierno que revise de futuro esa situación que no es justa, advirtió Alfredo Kaplán, presidente de APPCU
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