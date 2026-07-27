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El País Economía y mercado

Evolución de los precios inmobiliarios en los últimos 40 años: terrenos y viviendas subieron más en Canelones que en Montevideo y Maldonado

Según un estudio que se presenta en las Jornadas Anuales de Economía del BCU, los terrenos se encarecieron más que los alquileres y la venta de viviendas en el período de la muestra, 1984-2025.

Luis-Custodio
Luis Custodio
27/07/2026, 04:00
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Agustín Sheppard, magíster en Economía, Universidad de Montevideo

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