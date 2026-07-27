Evolución de los precios inmobiliarios en los últimos 40 años: terrenos y viviendas subieron más en Canelones que en Montevideo y Maldonado
Según un estudio que se presenta en las Jornadas Anuales de Economía del BCU, los terrenos se encarecieron más que los alquileres y la venta de viviendas en el período de la muestra, 1984-2025.
Contenido Exclusivo
La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores
Suscribirme
Conocé nuestros planes
Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.
Ingresar
Si ya sos suscriptor podés
Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.
¿Encontraste un error?
Reportar