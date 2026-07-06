El mercado laboral no es fuente de presión inflacionaria en Estados Unidos, según la Fed

Kevin Warsh dejó algo muy claro en sus primeras semanas como presidente de la Reserva Federal. Con una inflación que se ha mantenido por encima del objetivo del 2% del banco central durante cinco años, la Fed priorizaría la estabilidad de precios por encima de casi todo lo demás.

Un mercado laboral estable le da a Warsh el margen necesario para hacerlo, y los datos publicados el pasado jueves refuerzan la idea de que las presiones salariales no son el principal motor de la inflación en este momento.

La tasa de desempleo bajó al 4,2% en junio, a medida que más personas abandonaron la fuerza laboral. El salario promedio por hora se mantuvo relativamente estable, con un aumento del 0,3% durante el mes o del 3,5% en comparación con el mismo período del año anterior. Estos aumentos se han visto más que compensados ​​por la aceleración de la inflación en los últimos meses.

Desde abril, los precios al consumidor han subido al ritmo más rápido en tres años, lo que refleja un aumento en los costos de la energía causado por la guerra con Irán y un alza de precios relacionada con el auge de la inteligencia artificial. En las últimas semanas, sin embargo, los precios del petróleo, así como los de la gasolina, el transporte marítimo y otras categorías, han caído drásticamente ante las señales de un posible acuerdo para poner fin al conflicto.

Si dicho acuerdo se mantiene, es posible que lo peor del reciente impacto inflacionario pronto haya terminado. El último miércoles, Warsh había señalado que los riesgos inflacionarios se habían moderado en las últimas semanas. «Las expectativas de inflación durante las primeras cuatro semanas de este período han disminuido. Los riesgos inflacionarios se han reducido», declaró Warsh en la reunión anual del Banco Central Europeo con responsables políticos y economistas internacionales en Sintra, Portugal.

Aun así, los problemas de la Reserva Federal parecen que se prolongarán.

Los indicadores de inflación subyacente —aquellos que excluyen elementos volátiles como los alimentos y la energía y que siguen el ritmo al que subirían los precios en función de la oferta y la demanda en la economía en su conjunto— siguen siendo demasiado altos para la Reserva Federal. Hay motivos para ser optimistas y creer que, una vez que se revierta el reciente aumento de precios provocado por la guerra con Irán, la inflación subyacente comenzará a moderarse.

El efecto de los aranceles del presidente Donald Trump sobre los precios finalmente ha comenzado a desvanecerse. La inflación relacionada con la vivienda se ha consolidado en los últimos meses, pero se espera que vuelva a desacelerarse con el tiempo. El crecimiento salarial se ha mantenido moderado a pesar de la reciente estabilización del mercado laboral. Y la mayor productividad derivada de la proliferación de la inteligencia artificial, de mantenerse, podría eventualmente ayudar a controlar los precios.

Pero todo esto podría tardar en materializarse, lo que deja a los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal en una situación difícil. Además, la inflación en el sector servicios, como el transporte y el cuidado personal, se ha mantenido persistentemente alta. La pregunta que ahora se plantea Warsh es si será necesario subir los tipos de interés para cumplir su promesa de estabilidad de precios, algo que, según afirmó a mediados de junio en su primera rueda de prensa como presidente de la Reserva Federal, se llevaría a cabo "de forma inequívoca y unánime".

Warsh se negó a decir si la Reserva Federal consideraría subir los tipos en su próxima reunión, prevista para finales de mes, lo que refleja su oposición a que el banco central envíe señales sobre las perspectivas económicas. En cambio, lo único que dejó claro fue el compromiso de la Reserva Federal de reducir la inflación. «Si hubiera personas en los hogares, el sector empresarial o los mercados financieros que pensaran que este banco central se sentiría cómodo con un objetivo de inflación superior al 2%, supongo que se llevarían una decepción», dijo.

«Vamos a lograr la estabilidad de precios en Estados Unidos», añadió Warsh, señalando que «las tácticas, la estrategia y demás, aún están por definirse».

Pero el vacío dejado por el enfoque de Warsh ya ha comenzado a ser llenado por otros funcionarios de la Reserva Federal. Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland y una de los doce miembros con derecho a voto del comité de política monetaria de este año, sugirió que las tasas de interés actuales, entre el 3,5% y el 3,75%, no estaban afectando demasiado a la economía.

“Si la inflación persiste en estos niveles elevados y no veo ninguna contención por parte de la política monetaria, podríamos tener que subir las tasas para lograr esa contención y reducir la inflación”, declaró en una entrevista con CNBC.

Neel Kashkari, presidente de la Reserva Federal de Minneapolis y otro miembro con derecho a voto este año, prevé un aumento de un cuarto de punto para fin de año, en línea con las expectativas del mercado.

Robert Sockin, economista jefe para Estados Unidos de PGIM, espera que la Reserva Federal suba las tasas en septiembre, lo que refleja su opinión de que es improbable que la inflación retroceda al 2% sin un endurecimiento de la política monetaria.

Una mayor caída en la tasa de desempleo probablemente generaría preocupación en la Reserva Federal, afirmó Sockin, señalando que “con la disminución de la capacidad ociosa, es necesario preocuparse de que las presiones salariales se aceleren”.

- Colby Smith, reportera; Reserva Federal y economía estadounidense. Este artículo se publicó originalmente en The New York Times.