El límite a los impulsos en la situación macroeconómica actual en Uruguay
Tanto la política monetaria como la fiscal presentan grados y niveles de ejecución que, analizados en términos de su continuidad en el tiempo, no podrían tener la misma intensidad de aplicación que tuvieron en los casi últimos cinco años.
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