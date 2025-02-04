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El País Economía y mercado

El límite a los impulsos en la situación macroeconómica actual en Uruguay

Tanto la política monetaria como la fiscal presentan grados y niveles de ejecución que, analizados en términos de su continuidad en el tiempo, no podrían tener la misma intensidad de aplicación que tuvieron en los casi últimos cinco años.

Jorge Caumont
Jorge Caumont
04/02/2025, 04:00
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