El “atraso cambiario” en el Río de la Plata

En ambas márgenes del río ancho como mar se habla de “atraso cambiario”. Por el contrario, nuestro otro vecino, Brasil, está ante la situación contraria, la que por lo tanto se podría llamar de “adelanto cambiario”. Como ocurrió a comienzos de los ´80 y a finales de los ´90 y comienzos de este siglo, ambos vecinos platenses están relativamente caros frente a Brasil y fuera de la región.

Los números son claros. Usando para los tres países los mismos indicadores, ellos confirman lo señalado. Si se consideran los índices de tipo de cambio real (TCR) bilaterales entre cada uno de ellos y los Estados Unidos y Europa, índices con base 100 en el promedio de los últimos 40 años, tanto Uruguay como Argentina presentan magnitudes en promedio por debajo de los 80 puntos mientras que Brasil exhibe una algo por encima de los 130 puntos.

Veamos a continuación la situación de los países rioplatenses.

Uruguay

En el caso de nuestro país, todo ese “atraso” se registró en el año 2022, cuando el índice de TCR con fuera de la región cayó 20% entre los extremos del año, sin que hubiera fundamento alguno que lo justificara (en ese año el TCR con Estados Unidos cayó 13%, con Europa cayó algo menos de 20% y con China, 24%). Lo que sí ocurrió fue que el BCU decidió duplicar la tasa de política monetaria también entre los extremos del año con lo cual el tipo de cambio cayó 11,8% mientras que la inflación se mantuvo alta, en 8,3%. Ésta sí se desplomó (“inesperadamente” dirían después las autoridades del MEF de entonces) a menos de 4% en septiembre de 2023 y cerró el año en 5,1%, permaneciendo dentro del rango meta desde mediados de ese año.

Queda bien clara la opción de política que se realizó. No queda claro por parte de quién (la ministra de entonces había señalado que la inflación era un tema del BCU) pero se buscó desplomar la inflación sin medir daños colaterales sobre la competitividad y la actividad económica.

Las perspectivas en este sentido no son mejores con el nuevo gobierno. Al asumir, el ministro de Economía y Finanzas dio a entender que eventuales mejorías en la competitividad vendrían desde la micro y no desde la macro. Es decir, con reformas pro competencia, que son imprescindibles en el país de las vacas atadas, pero que no surten efecto con rapidez y en definitiva no mueven la aguja del TCR.

Porque somos caros en dólares por razones macro, por razones micro, y por el peso del Estado. Y para resolver el entuerto se debe actuar en los tres frentes. Es claro que razones de economía política vuelven muy difícil mejorar el TCR desde la macro porque eso implicaría una mezcla de políticas difícil de digerir (apretar en lo fiscal y salarial para aflojar en lo monetario cambiario).

Así que, salvo que se nos cruce un cisne negro (especie que por cierto no está en vías de extinción) seguiremos tan caros en dólares como estamos. Por lo menos tan caros, porque si el “nuevo” BCU pretende ir más lejos con la inflación, haciendo lo mismo, obtendrá más de lo mismo.

Ah, y, dicho sea de paso, las nuevas autoridades deberían evaluar si el actual nivel de TCR es consistente con la mayor tasa de crecimiento a largo plazo que requiere el programa del gobierno.

Argentina

En nuestro vecino también se habla de “atraso cambiario” y el presidente Milei insulta a quienes hablan de ello. Pero la contabilidad creativa y la inflación de logros en que incurre el presidente, llevan a dudar de sus afirmaciones.

Por ejemplo, no es cierto que se realizó el mayor ajuste fiscal de la historia y tampoco lo es que se haya abolido la inflación.

Por un lado, el ajuste fiscal realizado no fue de 15 puntos del PIB sino del orden de cinco puntos (de todos modos, extraordinario), si se considera el déficit fiscal “ajustado por inflación”, o sea restando el componente inflacionario de los intereses nominales.

Por otro lado, no es correcto restar a la variación mensual del IPC la del tipo de cambio y una presunta inflación internacional (inflada, de paso) para señalar que la inflación ya casi no existe. Esa cuenta sólo muestra la evolución del TCR, pero no la de la inflación, que es la que informa el Indec y que en febrero fue de 2,4%. Milei bajó la inflación desde el 325% en noviembre de 2023 (12,8% en ese mes) al 33% ahora en febrero (2,4% en el mes), pero no desde 25, 30 o 50 mil por ciento. Es un logro muy importante, pero en Uruguay sabemos que esa es la parte más fácil de la historia: es más difícil bajarla de dos dígitos a uno, que de tres a dos.

¿Y sobre el TCR? Veamos, Milei ha dicho que el dólar debería estar bien por debajo de los AR$ 1.000. ¿Será otra “creatividad” del presidente? En mi opinión, dicha afirmación tiene una parte razonable y otra que no lo es.

Efectivamente, con datos de febrero, un dólar (oficial) en Argentina situado un poco por debajo de los AR$ 800 sería equiparable, ajustado por el TCR bilateral con Estados Unidos, al del promedio de 1993 a 1998, cuando la Convertibilidad estaba en su apogeo. Por lo tanto, en principio, Milei podría tener razón.

Pero donde no la tiene es en los fundamentos. Aquel TCR tenía fundamento en las reformas realizadas en el primer gobierno de Menem, que lo habían vuelto más productivo y competitivo. Reformas que Milei sólo ha comenzado a realizar, destacándose las emprendidas por el ministro Sturzenegger.

Además, ahora hay impuestos (retenciones) sobre las exportaciones que reducen el tipo de cambio efectivo percibido por los exportadores. “O sea, digamos”, si no las hubiera, y si se hubieran empardado las reformas del tándem Menem-Cavallo, aquellos casi AR$ 800 serían hoy plausibles.

Por lo que hay, efectivamente, atraso cambiario en ambas márgenes del Plata. En Uruguay, da la impresión de que vino para quedarse. En Argentina, perseverar en las reformas pro crecimiento y en el abatimiento de las retenciones, ambos caminos ya iniciados, contribuiría a mitigarlo.