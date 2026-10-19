¿Dónde estarán las próximas grandes inversiones de Uruguay?.

El tercer volumen del Monitor Uruguay 2030 ordena los principales corredores de inversión y las condiciones necesarias para convertirlos en proyectos. Monitor Uruguay 2030 es una iniciativa de Opción Consultores que releva la visión de actores con capacidad de incidencia sobre el desarrollo económico, social e institucional del país. El trabajo se realizó mediante 70 entrevistas en profundidad entre mayo y junio de 2026 e incluyó referentes de empresas privadas y públicas, Poder Ejecutivo y ministerios, consultoras, periodistas, organizaciones sociales y sindicales, oficialismo y oposición.

En su tercer volumen, el estudio se concentra en los proyectos estratégicos y los ejes de inversión país: en qué sectores se visualizan las próximas corrientes de inversión, qué áreas podrían producir mayor impacto y cuáles son las condiciones necesarias para que esas oportunidades se concreten.

La economía digital encabeza las nuevas oportunidades de inversión

Cuando se pregunta de forma espontánea en qué sectores podrían producirse los principales proyectos o corrientes de inversión, la economía digital, el conocimiento y la innovación ocupan el primer lugar, con 62 menciones. Le siguen la agroindustria, los alimentos y el sector forestal, con 52; energía y transición energética, con 32; turismo, desarrollo urbano e inmobiliario, con 31; infraestructura, logística y conectividad, con 28; agua, ambiente y sostenibilidad, con 17; y zonas francas e inversión extranjera, con 6.

La primera posición de la economía digital reúne una diversidad importante de proyectos: inteligencia artificial, software, servicios globales, centros de datos, innovación aplicada y hub tecnológicos. El hallazgo muestra que la tecnología no aparece solamente como un sector de actividad, sino también como una capacidad transversal que puede modificar productividad, modelos de negocio y servicios públicos.

¿Qué hay detrás de cada corredor?

Economía digital e innovación. Es el corredor que aparece con mayor fuerza en la identificación espontánea. Los entrevistados mencionan IA, software, servicios globales, centros de datos, hub tecnológicos e innovación aplicada. “Uno asume que la tecnología será siempre un destino de inversiones, como centros de datos e inteligencia artificial”; también se menciona la posibilidad de ampliar inversiones como las de Google e instalar “data centers o hub regionales”. Talento y regulación aparecen como condiciones para capturar esa oportunidad.

Agroindustria y bioeconomía. La segunda gran corriente espontánea parte de una base consolidada: “El sector agropecuario y forestal sigue siendo el motor del país y no creo que vaya a cambiar”. Pero el desafío es agregar valor: “Tenemos una agroindustria fuerte, pero necesitamos proyectarnos hacia adelante sabiendo que el mundo necesita proteína”. En el guiado, un entrevistado resume ese recorrido en “tres escalones de agregado de valor: cantidad, atributos y certificaciones”; a la vez, se destaca que “la agroindustria ya es un sector tecnológico” y que drones y trazabilidad ya forman parte de la producción.

Energía y transición energética. Se asocia a la ventaja construida por Uruguay en renovables y a una nueva etapa vinculada al hidrógeno verde, señalado como “claramente” uno de los proyectos más relevantes y como “una gran oportunidad del país”. En el guiado se destaca además el “altísimo nivel de generación de energía de fuentes renovables”, aunque los nuevos proyectos requieren mayor escala, mercados y competitividad. Un entrevistado lo resume del siguiente modo: “para mí lo número uno es la generación de energía. La civilización crece consumiendo energía. (Empresa privada)”

Turismo, desarrollo urbano e inmobiliario. Aparece como una corriente de inversión vinculada a turismo, desarrollo inmobiliario, vivienda, servicios urbanos, movilidad y desarrollo territorial. Los entrevistados destacan el antecedente de Maldonado, donde “el sector inmobiliario ha sido una atracción fuerte a nivel mundial y trajo mucha inversión”, y el potencial de Uruguay para capitalizar su estabilidad y calidad de vida como factores de atracción de residentes e inversión de alta renta. A la vez, el desarrollo urbano enfrenta restricciones concretas: “El caos de la ciudad es muy grande en Montevideo, pero también en las rutas. Hay que apostar enormemente a la movilidad o a la logística”.

Infraestructura y logística. En el espontáneo aparecen puertos, rutas, ferrocarril, conectividad y corredores logísticos; en el guiado el eje pasa al primer lugar. “La infraestructura y logística va a estar primero, no tengo dudas”. Los entrevistados precisan prioridades: sistema ferroviario, expansión y gobernanza del puerto, corredores bioceánicos y rutas. La lectura de fondo es transversal: la logística habilita al resto y, cuando falla, restringe competitividad.

Agua, ambiente y sostenibilidad. Los testimonios combinan urgencia y largo plazo: “No podemos cada dos o tres años tener problemas con el agua y con la calidad del agua”, mientras desde una empresa pública se plantea que “el agua potable tenemos que resolverla en el área metropolitana”. En el guiado, el agua aparece como bien estratégico y la agenda ambiental como “ineludible”, con el desafío de compatibilizar ambiente y producción.

Vistos en conjunto, los resultados muestran dos planos complementarios. En el espontáneo, tecnología y conocimiento lideran las oportunidades, junto con agro, energía y turismo, desarrollo urbano e inmobiliario. En el guiado, infraestructura y logística pasan al primer lugar por su capacidad de habilitar al resto.

Infraestructura y logística: el eje de mayor impacto esperado

El orden cambia cuando la pregunta deja de ser espontánea y se consulta directamente cuáles de los grandes ejes producirán mayor impacto en los próximos años. En ese caso, infraestructura y logística aparecen claramente en primer lugar, con 75% de las menciones. Le siguen energía y transición energética, con 49%; agroindustria y bioeconomía, con 46%; economía digital e innovación, con 45%; y agua, ambiente y sostenibilidad, con 44%.

La diferencia entre ambos resultados es uno de los principales titulares del estudio. Las nuevas oportunidades se visualizan con fuerza en tecnología y conocimiento, pero la infraestructura aparece como el soporte de mayor impacto sobre el conjunto. Como resume un entrevistado, “la mejora logística es un componente determinante de la competitividad”.

Los entrevistados mencionan conectividad marítima y aérea, eficiencia de terminales, infraestructura cercana al puerto y mayor agilidad de permisos. “Seguro el sistema ferroviario, la expansión y gobernanza del puerto, inversiones en corredores bioceánicos y rutas”, sintetiza uno de los referentes.

Cinco corredores, una misma agenda de inversión

En la evaluación guiada no aparece un único sector ganador, sino cinco corredores complementarios: infraestructura y logística habilitan; energía tracciona; agroindustria aporta base y valor agregado; economía digital transforma; agua y ambiente sostienen resiliencia. La lógica es integrada: “todos los que nombraste son necesarios y tienen que ir acompasándose”.

En los cinco casos, la concreción de las oportunidades depende de condiciones específicas. El Monitor identifica, entre otras, ejecución estatal ágil, reglas previsibles, financiamiento de largo plazo, infraestructura, talento digital, regulación habilitante, capital de riesgo y coordinación entre ministerios, intendencias, empresas y otros organismos.

La lectura hacia 2030 no enfrenta a la economía tradicional con la nueva economía. Los corredores son complementarios. La próxima etapa de inversión dependerá de cuánto conocimiento, tecnología, infraestructura y sostenibilidad Uruguay logre incorporar a las capacidades productivas que ya posee, y de qué nuevas actividades pueda construir sobre esa base.

Nota metodológica. Monitor Uruguay 2030, Edición 2026, Volumen 3. N=70 entrevistas en profundidad a referentes de ocho segmentos. Trabajo de campo: mayo-junio de 2026. Las preguntas de inversión e impacto admitían múltiples menciones, por lo que los porcentajes no suman 100%.

- La autora,Valentina Viera, integra el equipo de Opción Consultores