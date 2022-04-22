Aunque Putin lo niegue: ¿cuán amenazada está la economía rusa?

"LA GUERRA ECONÓMICA FRACASÓ", DICE EL PRESIDENTE DE RUSIA

Altos funcionarios admiten severos contratiempos para una economía sometida a las sanciones de occidente, con inflación, problemas de empleo y una inminente escasez de algunos productos.

the new york times

El jefe del banco central de Rusia advirtió recientemente que las consecuencias de las sanciones de occidente estaban comenzando a sentirse, y el alcalde de Moscú dijo que 200.000 puestos de trabajo estaban en riesgo solo en la capital rusa, reconocimientos que socavaron la afirmación del presidente Vladimir Putin de que las sanciones no lograron desestabilizar a la economía rusa.

Las sombrías evaluaciones de dos altos funcionarios se alinean con el pronóstico de muchos expertos de que Rusia enfrenta una fuerte recesión económica a medida que su inventario de bienes y repuestos importados se está agotando. La forma en que los rusos reaccionen ante las dificultades financieras resultantes de la invasión de Ucrania por parte de Putin determinará, en parte, si algo puede debilitar el control del poder del líder ruso o socavar el apoyo a la guerra.

La economía de Rusia ha evitado un colapso paralizante por ahora, pero hay más sanciones en camino que aumentarían aún más el dolor económico. La Unión Europea está formulando un plan para frenar las importaciones de petróleo ruso. Y la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, pidió a los aliados estadounidenses que aumenten la presión económica sobre Rusia en las reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Washington.

Las estimaciones de los organismos financieros internacionales sobre la contracción de la economía rusa oscilan entre el 10% y el 15%. El lunes pasado, el banco central ruso dijo en su sitio web que los precios al consumidor en promedio eran un 16,7% más altos que hace un año.

Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro de EE.UU., predijo durante una conferencia económica que la inflación rusa se dispararía y las importaciones se desplomarían, dejando al Kremlin “con menos recursos para apuntalar la economía rusa, perseguir su invasión en Ucrania y proyectar poder en el futuro."

Pero Putin proyectó un escenario completamente diferente, utilizando el hecho de que la economía rusa había evitado un pánico total, para reforzar su afirmación de que las sanciones punitivas de Occidente no lo disuadirían.

Las sanciones occidentales, dijo en una videoconferencia televisada con altos funcionarios, estaban destinadas a “socavar rápidamente la situación financiera y económica del país, provocar pánico en los mercados, el colapso del sistema bancario y una escasez a gran escala de bienes en las tiendas”.

“Ya podemos decir con confianza que esta política hacia Rusia ha fracasado”, continuó. “La estrategia de una guerra relámpago económica ha fracasado”, insistió.

Putin se dirigía en parte a una audiencia nacional, buscando tranquilizar a los rusos que han tenido que soportar los temores de escasez de efectivo, un mercado de valores golpeado y el cierre de minoristas occidentales populares como Ikea. Tiene una poderosa máquina de propaganda estatal para amplificar su mensaje.

Putin dijo que estaba preparado para aumentar el gasto público para estimular la economía, una indicación de que los ingresos continuos de las exportaciones de energía le estaban dando al Kremlin la flexibilidad para suavizar el golpe de las sanciones. Las compras de energía de Europa inyectan más de 800 millones de dólares cada día en la economía rusa, según Bruegel, un instituto de economía de Bruselas.

Los controles de capital agresivos impuestos por el banco central han ayudado al rublo a recuperarse de su caída en los días posteriores a la invasión. El banco central también ha elevado las tasas de interés para inducir a los ahorristas a mantener su dinero en el banco, aunque la alta tasa hace que sea más costoso pedir dinero prestado para invertir. Y hay pocos informes de despidos importantes o escasez de alimentos en las tiendas de comestibles.

Contrariamente al optimismo de Putin, dos altos funcionarios advirtieron que se avecinaban más dificultades económicas. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, anunció un programa de US$ 40 millones para ayudar a las personas despedidas por empresas extranjeras a encontrar empleo temporal y nuevos trabajos. Según las estimaciones de su oficina, dijo, “alrededor de 200.000 personas corren el riesgo de perder sus trabajos” en una ciudad de 13 millones de habitantes.

Sobyanin escribió en una publicación de blog que los nuevos desempleados podrían trabajar en los parques, centros de servicio y pabellones de salud pública de la ciudad, “una oportunidad para hacer un trabajo útil y adquirir nuevas habilidades”.

En una comparecencia en la cámara baja del parlamento, Elvira Nabiullina, presidenta del banco central ruso, dio una evaluación negativa de mayor alcance. Dijo a los legisladores que, aunque al principio el impacto de las sanciones se había producido en gran medida en los mercados financieros, "ahora comenzarán a afectar cada vez más a los sectores reales de la economía".

Por ejemplo, señaló que, “prácticamente todos los productos” fabricados en Rusia se basan en componentes importados. Las fábricas por ahora aún pueden tenerlos en stock. Pero debido a las nuevas restricciones de exportación occidentales, las empresas rusas se verán obligadas a cambiar sus cadenas de suministro o comenzar a fabricar sus propios componentes, afirmó.

“Por el momento, tal vez este problema todavía no se siente con tanta fuerza, porque todavía hay reservas en la economía, pero vemos que las sanciones se endurecen casi todos los días”, dijo. “El período durante el cual la economía puede vivir de las reservas es finito”.

Nabiullina, respetada internacionalmente como presidenta del banco central ruso, quien supuestamente trató de renunciar en los días posteriores a la guerra, dijo que aproximadamente la mitad de las reservas de oro y divisas extranjeras del banco central, valoradas en 600.000 millones de dólares, permanecían congeladas debido a las sanciones. Esas reservas que el banco aún controlaba, indicó, eran principalmente oro y yuan chino, de poca utilidad para tratar de estabilizar el rublo, lo que obligó al banco a recurrir a controles de capital, como limitar la cantidad de moneda extranjera que se podía sacar del país. .

“Simplemente no pueden continuar porque no tienen insumos occidentales, y se necesitarán años y billones de dólares para crear sus propias cadenas de suministro”, dijo Michael Bernstam, investigador de la Institución Hoover de la Universidad de Stanford. “Incluso sus industrias más importantes están en problemas”, añadió Bernstam, refiriéndose al gas y al petróleo.

El banco central habla de recapitalizar los bancos y reducir los requisitos de capital a la mitad de lo que eran anteriormente, lo que Bernstam interpretó como una señal de que los bancos corren el riesgo de insolvencia.