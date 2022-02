Tatiana Cortazzo: "No perdonaría la deslealtad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Cuál es el defecto propio que deplora más?



-La impaciencia.

-¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?



-El fanatismo.

-¿Cuál es su estado mental más común?



-Generando ideas y expectante.

-¿Cómo le gustaría morir?



-Sin sufrimiento. Sabiendo que me reencontraré con mis seres queridos en el más allá.

-¿Qué no perdonaría?



-La deslealtad.



-¿Qué le hace reír?



-Cuando alguien se cae.



-¿Cuál es su idea de la fidelidad?



-Ser respetuoso y honesto para con los otros. Estar presente y cumplir con la palabra.



-¿Cuál es su asignatura pendiente?



-Al momento, no haber rendido mi examen CPE.



-¿Cuál es su mayor extravagancia?



-El auto que tengo: un Fiat 600 del año 1978. Y que siempre esté reluciente.



-¿En qué ocasiones miente?



-Solo uso “mentiras piadosas” en las ocasiones que considero que la verdad puede lastimar a otra persona. Es una forma de diplomacia.



-¿Cuál es su mayor remordimiento?



-A veces me arrepiento de no haber continuado con mis prácticas de natación en forma profesional.



-¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?



-Saber delegar.