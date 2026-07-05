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El País Domingo

Plus Ultra: 100 años de un vuelo histórico que llegó a Montevideo y al que Gardel le cantó un tango

La mañana del 9 de febrero de 1926, miles de montevideanos levantaron la vista al cielo para observar una escena que parecía salida del futuro. Un enorme hidroavión plateado descendía sobre las aguas después de haber cruzado el Atlántico. Fue un hito que unió dos continentes y demostró que la aviación podía desafiar límites que parecían imposibles.

Andres Lopez Reilly
Andrés López Reilly
05/07/2026, 03:05
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Hidroavión Plus Ultra.

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