La música puede ser una solución a tu salud

"Zamba de mi esperanza / Amanecida como un querer / Sueño, sueño del alma / Que a veces muere sin florecer”. Mireya tenía 84 años y repetía esos versos sin parar. Había pasado mucho tiempo sin cantar. Escuchaba la radio, miraba la tele, pero cantar y prestar atención a una letra, a una melodía, hacía mucho que no. Mireya estaba en sus ochenta cuando su memoria empezó a fallar. Mezclar tiempos, traer personas del pasado al presente, saltar de un tema al otro sin intención. Y había veces que se le trababa el habla.

Con 84 años, y a regañadientes, empezó a ir a terapia (se atendía con una psicóloga y una fonoaudióloga). De la primera sesión ya volvió contenta y apretando un papel en la mano. Allí, en una hoja arrancada, estaba la letra del Zamba de mi esperanza, escrita a mano alzada, del primer verso al último. Mireya tenía 84 años y volvió a cantar. Me contó que en su terapia le pidieron que recordara alguna canción que le gustara mucho, y que se sorprendieron cuando pudo recitar ese zamba hasta el final. Nunca paró de cantarla y cuando la cantaba, se reía.

La música puede ir a lugares recónditos del cerebro. Burla mecanismos de defensa y contacta con emociones o situaciones que estaban reprimidas, y a los que la palabra le dificulta más llegar. “La música puede ser una herramienta fundamental y específica para restablecer y desarrollar diferentes capacidades en individuos. Capacidades que tienen que ver con aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales, apuntando siempre a mejorar su calidad de vida”, explica Verónica Chiavone, presidenta de la Asociación de Musicoterapeutas del Uruguay .

Y la música es la herramienta de la musicoterapia, una disciplina aliada de la salud. En Uruguay, la disciplina existe hace varias décadas, pero recién hace dos años (2017) comenzó su formalización, con la regularización desde el Ministerio de Educación y Cultura de una licenciatura en el Instituto Universitario CEDIIAP (Centro de Docencia, Investigación e Información del Aprendizaje). Para los profesionales uruguayos, la aprobación de la carrera fue un paso gigante hacia la difusión de esta forma de sanar o “facilitar” la cura. Es, dice Mayra Hugo de Somos Sonido, “la utilización de los recursos musicales y de la experiencia musical para ayudar al otro a cumplir determinados objetivos terapéuticos”.

Aunque es una disciplina que a nivel internacional tiene su difusión, en Uruguay hay desconocimiento. Verónica Chavione, presidenta de la Asociación de Musicoterapeutas del Uruguay , dice que está la noción de que la música se usa con fines terapéuticos desde que hay humanidad, pero que se desconoce el alcance en sí de la musicoterapia como disciplina. Hay evidencia empírica y respaldo teórico, que cada vez crece más y se sistematiza. Para e l Congreso Iberoamericano de Investigación en Musicoterapia , Chiavone está preparando un trabajo de campo que incluye una encuesta a profesionales de la salud. Hasta ahora ha realizado 260 y su hipótesis se mantiene: “Asumen que no saben. Sí saben que se usa la música, que nuestros objetivos de trabajo son distintos a los de los músicos o docentes pero no queda claro hasta dónde llega el alcance”.

Salvo en casos particulares, no existen casi contraindicaciones de la música en la salud de las personas. El trabajo puede ser de distintos ámbitos, desde en conjunto con el sistema de salud para pacientes hospitalarios -incluso personas en coma- a sesiones particulares del terapeuta con un individuo o un grupo. ¿Pero de qué trata y cómo funciona la musicoterapia?

Los ejes

Las técnicas de la musicoterapia son numerosas y su aplicación depende, sobre todo, del paciente, de su historia, de sus inquietudes e inclinaciones. En Uruguay, buena parte de los musicoterapeutas trabajan desde un abordaje plurimodal, por lo cual, aunque hacen una planificación de objetivos a trabajar, los van adecuando al avance, a las necesidades y la disposición de las personas. Al día a día.

Básicamente, implica cuatro ejes de acción. La improvisación musical, que busca que el paciente se anime a improvisar música con instrumentos más simples o más complejos. O que cante. O que use su cuerpo. “Cuando uno está improvisando, lo que suena es uno mismo, entonces hay una forma de mostrarse que es análoga a tu forma de expresión en la vida cotidiana”, explica Hugo.

La terapia sonora en psicología



Luciana Bibbó es psicóloga y docente en Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Aunque no terminó su formación en musicoterapia, comenta que desde su lugar como psicóloga, la música le resulta una aliada importante que muchas veces le permite establecer relaciones que la palabra no logra. Sin embargo, aclara, no antepone la música: “El vínculo llega primero y es la persona, con sus necesidades, búsquedas e inquietudes, la que va orientando el camino. Y el camino puede ser incluir el trabajo con música o no”.