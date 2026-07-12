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El País Domingo

La otra historia de la lana uruguaya: el patrimonio cultural que une campo, arte, diseño y saberes

Una red de artesanos, diseñadores, docentes e investigadores trabaja para preservar y proyectar una tradición que atraviesa generaciones. El primer el primer festival cultural uruguayo dedicado a la lana, que se realiza este fin de semana en Atlántida, busca reunir ese universo y hacerlo visible.

Manuella Sampaio.
Manuella Sampaio
12/07/2026, 04:00
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Mariana Rissolini, Aldo Rissolini y María Belén Navarro.
Mariana Rissolini, Aldo Rissolini y María Belén Navarro son los organizadores del primer Festilana.
Foto: Yamila Luzardo

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