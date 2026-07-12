La otra historia de la lana uruguaya: el patrimonio cultural que une campo, arte, diseño y saberes
Una red de artesanos, diseñadores, docentes e investigadores trabaja para preservar y proyectar una tradición que atraviesa generaciones. El primer el primer festival cultural uruguayo dedicado a la lana, que se realiza este fin de semana en Atlántida, busca reunir ese universo y hacerlo visible.
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