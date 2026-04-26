¿Horneros zurdos o diestros? La hipótesis que desafía lo que sabíamos sobre sus nidos

¿Los horneros pueden ser zurdos o diestros? Esa es la pregunta que hoy se hacen científicos argentinos y uruguayos para explicar un comportamiento inesperado: por qué estas aves no siempre eligen la opción más fácil al construir su nido. Para intentar responderla, Nicolás Adreani y Lucía Mentesana analizaron más de 12.000 fotos. El resultado fue tan claro como inesperado: cuando un hornero construye pegado a una pared o a una rama gruesa, por ejemplo, en la mayoría de los casos la ubicación de la entrada no es libre, sino que queda determinada por ese elemento. Esto abre la puerta a una hipótesis intrigante: que algunos horneros tengan una predisposición a construir hacia un lado, como si fueran zurdos o diestros.

Incorporar una estructura debería ser ventajoso: implica usar menos barro, gastar menos energía y terminar antes la construcción. Aun así, es una estrategia poco frecuente. Solo alrededor del 15% de los nidos observados estaban apoyados en un elemento. Esa aparente contradicción -tener una opción más eficiente y no usarla- es la que refuerza la idea de que no todo depende del entorno. Para los científicos, podría haber una limitación más profunda: si un ave tiene una predisposición a construir hacia un lado, una pared ubicada “del lado incorrecto” podría convertirse en un obstáculo más que en una ayuda. “Si hubiera pájaros zurdos y diestros, estas estructuras que parecen muy ventajosas podrían convertirse también en limitantes si no logran ajustarse a ellas”, explica Adreani.

Para entender mejor estas limitaciones, los investigadores empezaron a mirar más de cerca el proceso de construcción. Primero, la pareja construye la base y va levantando una estructura más o menos simétrica. Recién en una etapa posterior aparece la asimetría característica, cuando comienzan a cerrar el nido desde uno de los lados y definen la ubicación de la entrada. Si los horneros siguen ciertas “reglas” durante la construcción -una especie de programa interno-, la presencia de una estructura podría interferir en ese proceso. En otras palabras, no sería solo una cuestión de aprovechar o no una ventaja, sino de hasta qué punto pueden modificar una conducta que ya está, en parte, predefinida.

En paralelo, el equipo también está estudiando el comportamiento, utilizando cámaras e IA para seguir en detalle cómo los pájaros colocan el barro, qué posturas adoptan y cómo avanzan en cada etapa. A la vez, invitan a la ciudadanía a registrar nidos en construcción.

Hornero en su nido

Inspectores de obra

Después de estudiar el cómo y el dónde, ahora los biólogos quieren entender el cuándo. En un contexto de cambio climático, con lluvias cada vez más impredecibles, la pregunta es qué dispara el inicio de la construcción y cuánto tarda realmente un hornero en terminar su nido.

Para responderla, el equipo lanzó una nueva etapa de su proyecto de ciencia ciudadana que invita a la gente a convertirse en verdaderos inspectores de obra.

El objetivo es registrar nidos en construcción en la app HORNERO: detectar cuándo empiezan, cómo avanzan y en qué condiciones. “Queremos seguir esas obras en el tiempo y ver si están coordinadas con los patrones de lluvia”, explica Mentesana.

La aplicación ya suma cerca de 180 participantes y unos 200 registros en sus primeras semanas, con aportes desde distintos puntos de Argentina, Uruguay y Brasil. El proyecto, además, abarca los cinco países donde vive el hornero -Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia- y busca sostenerse en el tiempo para detectar patrones a gran escala.

¿Cómo participar? Primero, detectar la obra: si ves un hornero construyendo o un nido recién iniciado, registralo en la app. Luego, hacerle seguimiento: volver al mismo nido y anotar sus avances, idealmente una vez por semana. Los nidos terminados también sirven: cuantos más registros haya, mayor será el poder estadístico del proyecto.

Además de generar conocimiento científico, la iniciativa tiene otro objetivo: invitar a la ciudadanía a mirar su entorno con más atención. Solo hace falta un celular y curiosidad para ayudar a descifrar el comportamiento de esta ave tan emblemática.