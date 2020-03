Haim, tres mujeres en la música

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay una entrevista a Haim hecha por The Guardian, publicada el año pasado, con un título que en algún otro momento podría haber resultado provocador: “Podemos enfrentarnos a cualquier banda de rock de hombres y pasarles el trapo”.

La frase, que antes podría haber generado carcajadas o conmiseración, hoy no llama la atención. El rock hace rato que dejó de ser un coto masculino, por más que en Uruguay aún no nos hayamos enterado. Pero más allá de la perspectiva de género, es probable que Haim se hubiese defendido como trío rockero incluso durante el paleolítico, cuando ellos, los dinosaurios, eran los amos y señores de la escena musical.

Porque las hermanas Haim —Este, Danielle y Alana— crecieron con instrumentos en las manos. Sus padres, israelíes emigrados a California, tocaban en una banda de covers, en casamientos y eventos. Y las hijas empezaron en la agrupación, claro, para ayudar al emprendimiento familiar. Tal como los hermanos Gibb y los Hanson, las Haim aprendieron a tocar un instrumento más o menos al mismo tiempo que aprendían a leer y escribir.

Además, por la casa de los Haim dos por tres caían músicos de sesión para zapar un poco con la familia. El barrio —San Fernando Valley— era un epicentro para muchos de los músicos que conformaban la escena californiana de música rock y pop. “Allá grabaron los Eagles el clásico 'Hotel California'”, decía una de las hermanas en la entrevista mencionada, cuando salieron a recorrer su barrio con el periodista.

No es, se aclara en ese artículo, que a la casa Haim llegaran Don Henley o Lindsey Buckingham (genio de Fleetwood Mac) a tocar. Pero sí muchos de aquellos músicos de segunda línea que grababan en discos importantes. Eso, además de darle el privilegio de ver de cerca a talentosos instrumentistas, cimentó en ellas un profundo amor por la música (blanca) de esa zona, la costa oeste. Además de Eagles y Fleetwood Mac, en ese ambiente también eran figuras artistas como Jackson Browne, Doobie Brothers y Crosby, Stills, Nash & Young, entre otros.

Teniendo en cuenta ese contexto, no fue ninguna sorpresa que las tres quisieran formar una banda propia, separada de la comodidad y protección del grupo familiar. Eso ocurrió en 2012, pero una de ellas (Danielle) ya venía con una importante experiencia laboral y creativa para volcar al trío: había sido, durante unos años, guitarrista de gira de la solista Jenny Lewis y la banda neoyorquina The Strokes.

Con semejantes pergaminos, no iba a pasar demasiado tiempo antes de que le ofrecieran un contrato. Aún así, las chicas recorrieron la mayor parte del camino que todas las bandas emergentes tienen que trillar: tocaron en vivo todas las veces que pudieron y grabaron primero un EP para ver si algún sello discográfico demostraba interés. Luego de verlas en el festival South By Southwest, en Austin, un representante de Polydor les ofreció un contrato de grabación. Y la productora de Jay Z, Roc Nation, les ofreció un contrato de management.

Con esos apoyos, las hermanas se metieron en el estudio de grabación y salieron con Days Are Gone (2013), un debut que satisfizo a casi todos. Es cierto que había algunos temas de relleno, pero canciones como "Falling", "Forever" o la encantadora "The Wire" daban cuenta que estas chicas podían tener un futuro tan fulgurante que no era raro que aparecieran con lentes de sol en la tapa del álbum. Había que proteger la vista ante tanto fulgor.

El encanto de su música sedujo hasta a la reina del pop de la década pasada, Taylor Swift, que se las llevó de gira durante unos meses.

Una vez pasada la novelería de ser las chicas del momento, las hermanas volvieron a la relativa tranquilidad de su cotidianeidad para preparar el sucesor de "Days Are Gone". Y se tomaron su tiempo. Cuatro años después, una eternidad en el universo pop, llegó "Something To Tell You", un trabajo mucho más logrado, maduro e inspirado, con más facetas que el pop-rock dulzón y simpático del debut.

Las tres siguen luciendo lentes de sol en la tapa del disco, pero ahora son vidrios color marrón claro, como diciendo que lo que se ve ya no tiene el mismo fulgor, y que ellas prefieren mirar hacia el porvenir con menos filtros.

Haim

Por lo demás, el disco parece casi un Grandes Éxitos, repleto de melodías con aroma a hit, perfectas para pasarlas una y otra vez en la radio.

Esta semana, las tres anunciaron el tercer larga duración de su trayectoria y, acorde a un disco hecho por mujeres que tienen varias referentes femeninas como Stevie Nicks y Joni Mitchell, se llamará Women In Music, Part III (“Mujeres en la música, parte III”).



“El título me vino en un sueño y se lo dije enseguida a mis hermanas. Me gustó porque, bueno, somos mujeres haciendo música y siempre escriben sobre nosotras desde esa perspectiva”.

A juzgar por los adelantos del álbum, se podría tratar de un trabajo más introspectivo y oscuro que sus antecesores. De hecho, la canción Now I’m In It (“Ahora estoy en eso”) trata sobre la depresión. Danielle, la cantante de ese tema le dijo a la publicación NME que algunos interpretaron la letra como la de una relación. “Pero es sobre una relación conmigo misma. Cuando me di cuenta que estaba completamente deprimida, me dije: ‘Bueno, me está pasando’. Y cuando asumí que me estaba pasando, que estaba ahí, puede empezar a lidiar con ello y ver cómo salir”.

Sin embargo, no habría que aventurar demasiado. Puede que esa canción trate sobre algunas de las partes más lúgubres de sus vidas y puede también que ellas quieran dar la impresión de un disco menos luminoso, que ahonda en las experiencias menos placenteras de la existencia. Pero también puede ser una jugada de promoción para causar sorpresa cuando finalmente salga el disco y ellas vuelvan a demostrar que dominan como pocas la fórmula que cultivaron y perfeccionaron en sus dos primeros discos.

Sea como sea fuere, hay una nada despreciable expectativa sobre lo que las chicas puedan hacer en su próximo trabajo. No solo porque se trata de tres talentosas autoras e intérpretes, sino también porque hoy son una rara avis en el pop anglosajón. Cuando prácticamente todas las estrellas pop corren tras los últimos sonidos, los productores más cotizados o subirse a los carros de las tendencias o corrientes más en boga, ellas siguen en el dominio de las canciones hechas con guitarra, bajo, batería y teclado.

Como si fueran las guardianas de una era ya cada vez más distante, en la que el álbum era la expresión más acabada de un artista musical popular y mainstream y el éxito se medía por la cantidad de discos vendidos y la música se escuchaba en parlantes y no en diminutos auriculares.