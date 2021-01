El gran fenómeno de los streaming en directo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Twitch se ha convertido en la plataforma que más terreno y popularidad ha ganado en los últimos años en internet; el portal, que se hizo popular en la retransmisión de partidos de videojuegos, alcanza ya a todos los sectores y categorías y se presenta como un actor fundamental de este 2021. Cada día, el servicio tiene más de 2.900.000 espectadores, 118.053 transmisiones en vivo de todo tipo y 69.090.048 de horas de visionado.

Diez años después de su lanzamiento, cada vez son más quienes -sobre todo jóvenes- toman la palabra en la plataforma de streaming y crean contenidos que siguen audiencias millonarias, superando en ocasiones a la propia televisión.

Esta semana, el streamer español The Grefg pulverizó todos los récords de la plataforma con 2,5 millones de espectadores simultáneos durante la presentación de su personaje en Fortnite.

Semanas antes, Ibai, un popular comentarista español, retransmitió a través de su canal de Twitch las campanadas de Nochevieja. Consiguió más de medio millón de espectadores, más que algunas cadenas de televisión del país, según datos de la consultora de comunicación Barlovento. Su público es principalmente joven, jóvenes entre 13 y 27 años, que han nacido en plena era digital y están acostumbrados a consumir contenidos a demanda y a interactuar.

La interacción es una de las claves del éxito de la plataforma que nació en 2011 como un subproducto de otro servicio llamado Justin.tv, enfocada a los eSports, pero que en 2014, Amazon decidió comprarlo por US$ 970 millones.



Durante la retransmisión los espectadores pueden participar e interactuar con el streamer y con contenido que se ve en pantalla, lo que añade diversión y permite al espectador ser parte de la retransmisión como nunca antes.



El canal cuenta con la posibilidad de ver retransmisiones en directo y también en diferido, aunque sus transmisiones son el atractivo principal.



YouTube sigue siendo la opción preferida para videos bajo demanda. Twitch es accesible desde todas las plataformas: computadora, celulares y consolas de videojuegos como Xbox y PlayStation.



Muchos de los streamers que ahora triunfan en Twitch fueron populares youtubers, que se han llevado con ellos a millones de seguidores a la nueva plataforma: es el caso en España de Wismichu, Auronplay, El Rubius o TheGrefg.



Una de las razones que motivó el trasvase de youtubers a Twitch ha sido los ingresos. En YouTube los ingresos provienen de la publicidad, pero en la plataforma de stream en directo se puede conseguir dinero gracias a los anuncios y a los suscriptores. La plataforma es de uso libre y gratuita, pero cuenta con algunos servicios de pago mensuales de entre US$ 5 y US$ 25 para acceder a contenidos exclusivos o simplemente para evitar anuncios durante sus emisiones. Según un informe de SavingSpot, Ibai es el tercer creador mejor pagado del mundo con más de 1,2 millones de euros anuales.



Cada vez es más habitual ver retransmisiones en directo sobre cualquier cosa: actualidad política, música, cocina, diseñadores gráficos, charlas sobre historia, cine o tecnología.



El periodista español Emilio Domenech, alias Nanísimo, uno de los corresponsales habituales de la cadena de la Sexta en Estados Unidos, retransmitió el asalto al Capitolio desde Twitch y, durante el día de Acción de Gracias, preparó una paella mientras reflexionaba sobre el resultado de las elecciones del país.



Muchos de los que han optado por este canal son artistas, especialmente músicos, que han usado esta plataforma para llegar a su audiencia en un momento en que la pandemia obligaba a cancelar conciertos por todo el mundo.



El crecimiento exponencial de Twitch ha venido justo de esta diversificación de público: la plataforma ha captado la atención de todo tipo de creadores y, en consecuencia, su público ha ganado diversidad. Por si fuera poco, la plataforma también cuenta con una herramienta para ver series y películas con la compañía de otros usuarios, formando así una sala de cine.