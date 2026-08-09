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El País Domingo

Cafés y bares notables de Montevideo: las historias detrás de algunos clásicos donde la ciudad sigue encontrándose

El pasado 30 de julio, Montevideo distinguió por primera vez ocho Cafés y Bares Notables. La iniciativa pone el foco en espacios donde la historia se conserva pero también sigue ocurriendo. La ciudad también tendrá su propia Noche de los Bares. Acá, los detalles y las historias de algunos de estos locales.

Manuella Sampaio.
Manuella Sampaio
09/08/2026, 04:00
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Bar Santa Catalina.
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Foto: Andrés Silveira Jasquín

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