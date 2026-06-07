Una obra bélica y pacifista: primera novela de un autor de cuentos ya consolidado y premiado

López, López, de Tomás Downey

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Porque en esta primera y reciente novela —del 2025—del escritor argentino Tomás Downey (Buenos Aires, 1984) se conjuga lo mejor de lo que ya había mostrado en los tres libros de cuentos anteriores. López, López es una historia cargada de tensión, ironía y guiños intertextuales. El pretexto bélico de su anécdota —un soldado que usurpa la identidad de otro, del bando contrario—, más allá de convertirla en una reflexión antibélica, sirve como disparador de múltiples interpretaciones en torno a qué significa ser humano. Sus libros de cuentos Acá el tiempo es otra cosa (2015, Interzona), El lugar donde mueren los pájaros (2017, Fiordo) y Flores que se abren de noche (2021, Fiordo) ya lo habían confirmado como un narrador sutil e inteligente. (Fiordo)