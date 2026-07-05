Una Historia del café, la bebida que cambió formas de pensar y socializar en el mundo entero

La Historia del café, por Franco Porcile

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Porque profundiza en la Historia de la bebida con gran amenidad y respeto por el lector. En este primer tomo de una serie que promete cuatro, el especialista y barista uruguayo comienza en Etiopía y su posterior expansión por el mundo, y de cómo una importación exótica de granos de café se convirtió en un fenómeno cultural que cambió formas de pensar y socializar. Cuenta Porcile en el prólogo que “este libro es el resultado de dos años de investigación, aprendizaje y amor por el café. Aquí encontrarás los eventos más importantes que marcaron su historia, algunas teorías y datos que han generado controversia, y mi postura, que siempre busca ser neutral, pero no por ello indiferente. El café ha tocado culturas, ha generado disputas y ha sido testigo de cambios sociales, económicos y políticos a lo largo de los siglos”. Es un libro que se disfruta y se lee como bala, apoyado en una profusa y generosa bibliografía, e ilustrado por Patricio Viñas con tintas a base de café. (Edición de Autor)