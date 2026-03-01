Una historia de lo natural a lo artificial para entender la nueva Inteligencia Artificial

por Juan de Marsilio

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Max S. Bennett no es ni neurocientífico ni especialista en IA, sino empresario del ramo. Una historia de la inteligencia es un libro digno de leerse, incluso por el padre preocupado sobre cuán dañino o inocuo para el desarrollo intelectual de sus hijos pueda ser el celular.

Es un trabajo histórico. Comienza estudiando el desarrollo de la inteligencia natural, que llegó primero. Establece cinco jalones evolutivos, y luego de estudiarlos en el mundo biológico, explica hasta qué punto los hemos alcanzado o estamos cerca en el campo artificial, y si se ha logrado imitando a la naturaleza o por otros medios.

El primer avance evolutivo fue la direccionalidad, es decir, la capacidad de organismos animales invertebrados, dotados de cerebros elementales, de girar ante obstáculos o peligros. Bennett, por completo biologicista, cifra en esto el origen de los conceptos de bien y mal, al cabo formas sofisticadas de lo conveniente y lo inconveniente. Las aspiradoras inteligentes hacen lo mismo que los gusanos nematodos hace mucho tiempo: girar para evitar obstáculos.

Luego, pasando por el refuerzo en los primeros vertebrados, la simulación en los primeros mamíferos, la mentalización —es decir, la capacidad de suponer que el otro individuo también tiene procesos mentales y poder especular sobre ellos— en los primeros primates y, finalmente, con la capacidad del habla en los humanos, Bennett traza el mapa de nuestro recorrido para ser lo que somos y hasta qué punto lo estamos simulando en lo artificial. El resultado es muy desparejo: tenemos computadoras capaces de hacer en minutos cálculos que a un hombre le llevarían milenios, —que en algún aspecto superan a la inteligencia natural— pero todavía no desarrollamos el autómata capaz de cargar un lavavajillas sin hacer un estropicio. En la introducción Bennett menciona a Robotina, la doméstica robot de Los supersónicos, dibujo animado de 1962. Ese personaje, capaz de amar, reír y ponerse triste, era una más de la familia. Todavía no logramos construir a Robotina.

UNA HISTORIA DE LA INTELIGENCIA, de Max S. Bennett. Tendencias, 2024. Madrid, 448 págs.