Una escritura que conjuga el asombro anecdótico con la belleza de la prosa: reedición de Federico Falco

Un cementerio perfecto, de Federico Falco

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Porque es la reedición de un conjunto de relatos imprescindible, a la vez clásico y de culto. Los cinco textos de este volumen son un modelo de escritura que conjuga el asombro anecdótico con la belleza de la prosa. Historias de gentes de pueblo que tuercen su destino en un instante a través de hechos leves o trascendentes (robar, construir un cementerio, perder la virginidad, abandonar la religión, creer en el futuro). La narrativa de Falco, inobjetable, se toma el tiempo para desarrollar un mundo y toca en este libro la perfección que indica el título, instalando una serenidad inolvidable. El efecto que logra en el lector es tan intenso como perdurable. (Anagrama)