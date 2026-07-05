Un ritmo obsesivo, poético y también asfixiante: reedición de una novela clave de Sergio Altesor

por Gera Ferreira

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Río escondido vuelve en reedición, a 25 años de su publicación original, y su regreso permite leer esta novela no como una pieza aislada sino como parte de una constelación más amplia dentro de la obra de Sergio Altesor (Montevideo, 1951). Su novela Taxi (2016) sería pensada como parte de una “trilogía del destierro”, detalle que ayuda a situar algunos temas dominantes en ambos textos: el exilio, el desarraigo, el cruce de fronteras, la imposibilidad de habitar del todo un lugar.

La trama de Río escondido sigue a un hombre, Pedro Fontana, exiliado, ex preso político y pintor, que huye de su país tras ser testigo de una situación comprometedora y que, en el camino, se enamora de una mujer. La formulación deja entrever algo importante: la novela trabaja con materiales de desplazamiento y amenaza, con una tensión clave entre la peripecia y el ambiente de los personajes que excede el simple argumento.

Más que una aventura lineal, se adivina una deriva donde el río funciona como umbral o corriente subterránea de sentido. No es tan fácil hablar sobre esta novela sin revelar su trabajado mecanismo formal de lectura. Altesor utiliza aquí una técnica de escritura de párrafo único o párrafo entero, muy a lo Thomas Bernhard, que prescinde de los puntos y aparte, sin párrafos. Así, esta prosa fluye como un monólogo o un torrente de pensamiento continuo, donde las ideas se encadenan creando un ritmo obsesivo, poético y también asfixiante.

Por último, Felipe Polleri, en una muy astuta contratapa, precisa una cosa más: “Entre tanta mentira heroica que nos tuvimos que tragar después de la dictadura, donde parece que el exilio, la cárcel y la propia dictadura fue un deporte de invierno, la novela de Altesor nos da una importante dosis de realidad”.

RÍO ESCONDIDO, de Sergio Altesor. Yaugurú, reed. 2025 (2000). Montevideo, 202 págs.