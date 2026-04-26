Sobre el arte japonés de amar, ante todo en la adolescencia: una novela de Banana Yoshimoto

por Juan de Marsilio

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La cultura japonesa mantiene su esencia, por sobre toda occidentalización. Lo prueba el que Mahoko Yoshimoto (1964), por su amor a las flores del banano, tomara el nombre artístico de Banana, ridículo para el gusto occidental. Alcanzó fama con su primera novela, Kitchen (1987), y desde entonces es una de las narradoras japonesas más elogiadas por público y crítica.

Primer amor es una historia de amor adolescente. Yuko, la narradora/protagonista, de catorce años, sensible, madura e imaginativa, se enamora de Hisakura —apodado Kyu— su profesor de dibujo, diez años mayor, porque comparten una visión alucinada del mundo y el arte. El siguiente parlamento de Yuko, en respuesta al miedo de Kyu tiene de herirla al terminar su relación, da el tono de la novela: “Veo que en algunas cosas eres igual que los demás hombres. A todos os encanta hablar de lo mismo, y todos miráis a las mujeres de la misma manera. Es algo instintivo en vosotros, una actitud cruel en cierto modo, como la de un niño que recoge del suelo una bellota o una hoja seca por su bonito color, para llevársela a casa, y al día siguiente, al levantarse, no vuelve a acordarse más de ella. Yo también caigo en ese error, pero trato de corregirlo. (...) Y recuerda: el vacío que deje mi ausencia solo podría ocuparlo yo; y solo tú podrías ocupar el vacío de tu ausencia.” La novela se funda sobre cinco personajes femeninos: las excéntricas madres de Yuko y Kyu, la propia Yuko, y junto a ellas, Hotsumi, la chica que a Kyu le gusta todavía cuando comienza lo suyo con Yuko, y Miho, la chica que está enamorada del joven por ese mismo tiempo. Salvo el protagonista, por la delicadeza, respeto y paciencia con que trata a la adolescente enamorada, los personajes masculinos muestran una seria inmadurez afectiva. La traducción de J. F. González presenta errores de concordancia de tiempos verbales, por ejemplo “sentir nostalgia cuando sólo se tienen catorce años me parecía lamentable.”, cuando lo correcto es “con sólo catorce años” o fórmula similar, pues se narran sucesos pasados.

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PRIMER AMOR, de Banana Yoshimoto. Tusquets, 2025. Montevideo, 176 págs.