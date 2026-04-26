Sobre cómo explicar la modernidad del Uruguay a través de su diseño gráfico, siempre soslayado

por Gera Ferreira

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Durante mucho tiempo la historia de la modernidad artística en Uruguay se narró a partir de la pintura, la arquitectura o la escultura. En ese relato, el diseño gráfico —visible en tapas de libros, revistas ilustradas o experimentos tipográficos— ocupó un lugar marginal, relegado. Con De traje atrayente: diseño gráfico uruguayo y modernidad en libros y revistas (1890-1940), el investigador y crítico Riccardo Boglione (Génova, 1970) propone revisar esa jerarquía y dirigir la mirada hacia donde también se gestó una parte decisiva de la sensibilidad moderna.

El volumen reconstruye medio siglo de cultura visual a partir de un archivo vasto de portadas, ilustraciones, afiches y diagramaciones editoriales, entre otros insumos. Boglione examina estas imágenes como documentos de época, atravesados por tensiones estéticas, políticas y simbólicas: en ellas no solo se percibe la transformación de los gustos visuales, sino también los debates y aspiraciones de una sociedad que buscaba definir su identidad.

La relativa marginalidad del diseño gráfico dentro del arte uruguayo fue su mayor fortaleza. Liberado de ciertas exigencias académicas, del mercado y del circuito tradicional de legitimación artística, el ámbito de la gráfica editorial funcionó como un laboratorio donde circularon con rapidez corrientes internacionales y se ensayaron nuevas prácticas visuales.

El trabajo se organiza en tres momentos. Primero, entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, cuando la prensa ilustrada se consolida como espacio de experimentación donde humor, crítica política y diseño conviven. Luego, a partir de los años veinte, la llegada de las vanguardias europeas intensifica la renovación formal. Finalmente, en los años treinta, el art decó aparece como un lenguaje capaz de condensar aspiraciones de progreso y sofisticación estética, difundidas a través de la publicidad, la gráfica turística y las portadas editoriales.

Destaca la rigurosa recolección documental —más de 400 imágenes datadas y contextualizadas con precisión— que permite seguir la evolución de un lenguaje visual capaz de acompañar, e incluso anticipar, las transformaciones culturales del Uruguay moderno.

DE TRAJE ATRAYENTE, de Riccardo Boglione. Gegen Press, 2024. Montevideo, 285 págs.