Sobre cómo abrir el lenguaje de cada día para revelar sus secretos: una interacción con Instagram

(DESVÍOS), Protocolos poéticos y otras derivaciones textuales, de Gerardo Ferreira Rodríguez

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Porque es uno de los trabajos más originales que ha dado la poética uruguaya. El autor juega con la lengua, sus lugares comunes y sus significados últimos, y los somete al bisturí del desvío. Como ejemplo, los divertidísimos capítulos generados a partir de Instagram, sobre todo “Latiguillos odiosos”: “Si te digo te miento (no me lo digas entonces). Del mundo mundial (la hipérbole más soez). Me muero muerta (pleonasmo vampiresco)”. O el capítulo "La casa": "La casa de la engrampadora, la casa de Bernarda Alba, la casa del control remoto, la casa de las telas, la casa de la mochila cisterna, la casa de al lado, la casa fantasmal, la casa de las albóndigas, la casa del árbol, la casa de Damián. (Una casa no se deja habitar por cualquiera. Hay que ganarse su confianza, alinear el aura frente a una ventana, bajo el marco de la puerta principal. Casa y hogar no son lo mismo y cuando crecés te das cuenta: en una casa se duerme, en un hogar se sueña)". Y mucho más.

(DOSPÁJAROS Ediciones)