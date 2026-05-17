Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Cultural
Hay que leer

Sobre cómo abrir el lenguaje de cada día para revelar sus secretos: una interacción con Instagram

El poeta, escritor y periodista Gerardo Ferreira busca respuestas por los rincones prealgorítmicos del habla

17/05/2026, 03:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Gera Ferreira.jpeg

(DESVÍOS), Protocolos poéticos y otras derivaciones textuales, de Gerardo Ferreira Rodríguez
.
Porque es uno de los trabajos más originales que ha dado la poética uruguaya. El autor juega con la lengua, sus lugares comunes y sus significados últimos, y los somete al bisturí del desvío. Como ejemplo, los divertidísimos capítulos generados a partir de Instagram, sobre todo “Latiguillos odiosos”: “Si te digo te miento (no me lo digas entonces). Del mundo mundial (la hipérbole más soez). Me muero muerta (pleonasmo vampiresco). O el capítulo "La casa": "La casa de la engrampadora, la casa de Bernarda Alba, la casa del control remoto, la casa de las telas, la casa de la mochila cisterna, la casa de al lado, la casa fantasmal, la casa de las albóndigas, la casa del árbol, la casa de Damián. (Una casa no se deja habitar por cualquiera. Hay que ganarse su confianza, alinear el aura frente a una ventana, bajo el marco de la puerta principal. Casa y hogar no son lo mismo y cuando crecés te das cuenta: en una casa se duerme, en un hogar se sueña)". Y mucho más.
(DOSPÁJAROS Ediciones)

[Desvíos] Protocolos poéticos y otras derivaciones textuales_Gerardo Ferreira Rodríguez_Dospájaros.jpg

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

premium

Te puede interesar