Retorno a la novela histórica

En 2007 Valentín Trujillo (Maldonado, 1979) se convirtió en el ganador más joven del concurso Narradores de la Banda Oriental. El libro de relatos Jaula de costillas fue recibido con entusiasmo por la crítica y los lectores. Con él se iniciaba una serie de publicaciones de escritores jóvenes del interior del Uruguay asociados a la revista Iscariote: Damián González Bertolino (Maldonado, 1980), Leonardo De León (Minas, 1983) e Ignacio Fernández De Palleja (Treinta y Tres, 1978), ligados creativamente a la capital del departamento de Maldonado. En los años siguientes Trujillo combinó la narrativa con el periodismo y la investigación histórica, cultural y deportiva. El resultado es una obra que se mueve en territorios tan variados como el fútbol, el ensayo cultural o la historia de la independencia americana.

¡Cómanse la ropa! gira en torno al coronel Carlos Federico de Brandsen, un jinete francés que combatió en Europa bajo el mando de Napoleón. Luego de la derrota bonapartista Brandsen viajó a Sudamérica para luchar en las fuerzas revolucionarias. Murió en una carga de caballería heroica durante la batalla de Ituzaingó, el 20 de febrero de 1827.

La novela de Trujillo lo aborda en un periodo anterior, en la campaña por los puertos intermedios del Pacífico. La escena inicial se da en un barco inglés que regresa a Lima con los patriotas derrotados por las fuerzas realistas: "La sorpresa y el golpe de mano los había ayudado en Arica, pero no fue lo mismo en la sierra. Allí el godo estaba fuerte. El imperio español era un caballo herido y enceguecido, pero todavía tiraba patadas violentas y resistía". La historia se construye a través de recuerdos y flashbacks. El tiempo no es lineal ni lógico. En la cabeza de Brandsen se mezclan los delirios de batallas pasadas y la lucha por la supervivencia. Las atrocidades de la invasión a Rusia irrumpen en el presente de la narración para signar la campaña de los Andes. Brandsen es un héroe de guerra europeo que ahora pelea en un conflicto que no entiende del todo.

Los personajes secundarios son fundamentales para el desarrollo de la trama. Destacan los retratos del general Alvarado y del cura Pancracio, quienes personifican la constante tensión entre la Iglesia y la masonería. Promediando la novela aparecen el General Santa Cruz y su séquito, entre los que destaca Villeguitas, un "alcahuete" sin escrúpulos que se convierte en rival directo del cura.

La naturaleza es protagonista de la tragedia humana. Los hombres no son nada ante la inmensidad del mar o de la montaña, y Trujillo lo propone en una prosa sencilla y cortante: "Un soldado se arrodilló sobre los pies de un compañero y no se movió más. El cuerpo rodó por la pendiente de la enorme duna que atravesaban y se perdió en cuestión de segundos en una tumba instantánea"; "varios grupos de nubes se unieron y cayeron sobre el ejército en forma de granizada"; "Todo quedó inmóvil luego de que terminó de nevar y los campos cubiertos se transformaron en una amplia extensión azulada y silenciosa".

¡Cómanse la ropa! es el trabajo de un narrador en ascenso que se permite combinar episodios y personajes históricos con técnicas cercanas a la escritura surrealista. A lo que se agrega la belleza de escenas como la del fallido ahorcamiento de Brandsen, que traza una línea directa hacia el relato "El puente sobre el río del búho" del norteamericano Ambrose Bierce.

Los sueños ominosos, las duras descripciones de la realidad y la imbricación de la verdad histórica con la ficción hacen de esta novela un ejemplo de estructuras llevadas al límite. Con ella el autor obtuvo el primer premio en narrativa en el concurso Juan Carlos Onetti, año 2016. Otros libros del autor son Entre jíbaros (Estuario, 2013), Nacional 88, historia íntima de una hazaña (en coautoría con Elena Risso, Fin de Siglo, 2013) y Real de Azúa. Una biografía intelectual (Ediciones B, 2017), con el que ganó un premio Bartolomé Hidalgo. En 2018 Trujillo participó junto a Damián González Bertolino del Proyecto Bogotá 39, una selección de los treinta y nueve mejores escritores menores de cuarenta años de América Latina, cuyos textos acaba de publicar Estuario en Uruguay.

¡CÓMANSE LA ROPA!, de Valentín Trujillo. I.M.M., 2017. Montevideo, 244 págs.