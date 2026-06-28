Narrando cosas nimias elaboradas desde lo complejo: una estrategia polémica de Emma Cline

por Mercedes Estramil

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Entre su debut brillante y polémico con Las chicas, su aprovechamiento del caso Weinstein con Harvey y su autopsia de arribismo y declive juvenil en La invitada (tres novelas), Emma Cline (Sonoma, 1989) publicó diez relatos que vale la pena volver a leer. Una atmósfera desdramatizada, aletargada, impera en las diez historias de Papi. No crean conflictos estridentes ni finales cerrados. Sinopsis en orden de aparición de los relatos: reunida para Navidad, una familia no logra que ninguno de sus miembros se sienta cómodo; dos chicas, en internet, trafican ropa interior con desconocidos que pueden representar un peligro; un escritor mediocre corrige y edita las memorias de un millonario hasta que es despedido; un productor de cine en decadencia va al estreno del primer film de su hijo; la niñera del hijo de un actor famoso huye de la prensa cuando la relación se hace pública; en la granja familiar de su novia, un hombre descubre un trasfondo de perversión y quizá incesto; un padre ausente recoge del colegio a su hijo que hizo algún tipo de bullying; dos chicas rompen su amistad en un ambiente sexualizado por los adultos que las rodean, muy a lo “Familia” Manson; entre drogas, un hombre trata de retener afectos; una mujer casada intenta una rehabilitación para salir de su adicción a chats porno.

El conjunto habla de un estado de malestar, de falta de autoestima, humillación y descontento. Son tópicos comunes a la literatura mundial, en particular a la estadounidense y en ese sentido Cline sigue la línea (de Hemingway a Easton Ellis; de Cheever a Richard Ford; de Dorothy Parker a un Raymond Carver pre-Gordon Lish). Los temas son comunes: desidealización afectiva, alcoholismo, incomunicación, sexualidad devaluada, sueño americano roto, pavor a la invisibilidad, psicopatía integrada. En su caso los relatos son más intrincados en su formulación, con más cortes temporales y elipsis. En tiempos en que todo parece deglutirse con resúmenes de IA, su narrativa elabora desde lo complejo para instalar un contraste con la aparente nimiedad de lo que narra. Se la ha criticado por ser producto de talleres de escritura creativa y por aplicar las estrategias que ellos enseñan. No le ha salido mal.

PAPI, de Emma Cline. Anagrama, 2022. Barcelona, 234 págs. Traducción de Inga Pellisa.