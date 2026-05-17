Mucho más que el escándalo Sánchez: la mirada amplia y rigurosa de Jorge Arias, de Ducasse a Faulkner

por Juan de Marsilio

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Lúcido y activo, pese a dolencias propias de la edad, el Dr. Jorge Arias (Montevideo, 1931), además de abogado es poeta, crítico y ensayista. En los textos de El escándalo Sánchez y otros ensayos, vuelve a mostrar su lectura amplia y rigurosa. Se fija en los méritos de autores y obras poco atendidos y también cuestiona, en todo o en parte, el mayoritario elogio crítico hacia escritores como Isidore Ducasse o William Faulkner. Valora a Florencio Sánchez, a quien considera nuestro mayor dramaturgo. Su trabajo interpretativo es peculiar ya que es capaz, como en el ensayo que títula este volumen, de rescatar las críticas negativas iniciales a la obra de Sánchez y también de dar interpretaciones divergentes sobre el sentido de obras y personajes. En especial sobre Barranca abajo, Los muertos y Los derechos de la salud. Son interesantes sus reseñas o prólogos sobre la obra de poetas uruguayos como Carlos Brandy, Ana María Barcellos y Carlos Cousillas, estos dos últimos casi desconocidos. Al revisitar autores de los siglos XIX y XX como Alain-Fournier, Vigny, Silvio Pellico o Giovanni Verga, advierte contra la tiranía de la novedad. Aborda a Ibsen y Beckett, desempolvando al crítico teatral que fue por décadas, siempre capaz de diferenciar texto teatral de puesta en escena. Arias posee una ironía controlada que puede ser demoledora, como en el texto que dedica a la persona y la obra de Rousseau, basado en sus Confesiones, al que titula “El hombre que nació como estatua”. El texto más polémico del libro, “El sexto mandamiento revisitado”, sostiene que el No matarás del Decálogo no incluye ni al aborto ni a la eutanasia. Argumenta de manera inteligente y su única omisión, en un artículo que cuestiona a la Iglesia Católica, es no tomar en cuenta que ésta no sólo hace fe en la Biblia como depósito de la fe, sino también en la tradición y el magisterio eclesial, opuestos por siglos al aborto y a la eutanasia.

EL ESCÁNDALO SÁNCHEZ Y OTROS ENSAYOS, de Jorge Arias. Yaugurú, 2026. Montevideo, 160 págs.