Martín Kohan sale a la búsqueda de las vanguardias que todavía se las rebuscan

por Gera Ferreira

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La pregunta que organiza La vanguardia permanente no es meramente histórica. Martín Kohan (Buenos Aires, 1967) interroga qué queda hoy de aquella ruptura que unió —a veces de manera fértil, a veces ilusoria— la experimentación estética con la transformación política. El subtítulo, “La posibilidad de lo nuevo en la narrativa argentina”, baja a tierra el problema.

Kohan trabaja con una amplia constelación crítica —Adorno, Bürger, Barthes, Habermas, Huyssen, Calinescu, Piglia, Libertella, Schwartz— para pensar la persistencia de la vanguardia como máquina conceptual antes que como episodio cerrado del siglo XX. No congela la vanguardia como un museo de gestos heroicos, pero tampoco la da por liquidada.

En entrevistas Kohan insistió en un punto: no siempre la vanguardia motoriza una revolución política. Ese matiz lo aparta de cualquier fe ingenua en la equivalencia entre radicalidad formal y emancipación artística. Es que lo nuevo, en realidad, no garantiza nada por sí mismo. Y, sin embargo, la demanda de novedad sigue operando como uno de los supuestos más persistentes de la literatura moderna y contemporánea. También de la vida, justo es decir.

Un aspecto central del libro es que no resuelve esa tensión, sino que la vuelve legible. Qué sucede con la idea de vanguardia en una época en que la innovación es también una consigna del mercado. Cómo pensar la ruptura cuando el sistema capitalista parece haber aprendido a absorberla de antemano. Kohan escribe desde esa incomodidad, y ahí radica la vigencia de este trabajo de 2021, ahora reeditado. Intenta devolver espesor histórico y conflictivo a una palabra demasiado usada, celebrada y vaciada de su fuerza natural.

Más que ofrecer una doctrina sobre la vanguardia, el libro propone una lectura del presente a través de sus restos activos. Y hace de la literatura un campo de disputa donde todavía se juegan cosas.

LA VANGUARDIA PERMANENTE, de Martín Kohan. Planeta, 2021 (reed. 2026). Buenos Aires, 232 págs.