El poder de los países pequeños para proyectar su identidad en un mundo cada vez más incierto

El poder de la cultura,

Teoría y práctica en el escenario internacional,

de Nathalie Peter Irigoin y Facundo de Almeida

.

Porque es un abordaje didáctico del llamado “poder blando” en las relaciones entre países, ese que proyecta los valores culturales de una comunidad y ayuda a consolidar su imagen en el mundo. Aplica claramente a Uruguay, ya que “los países con menos capacidad militar o financiera pueden expandir su política exterior mediante conectores culturales”, sean estos el cine, la literatura, el periodismo o la ciencia. Escrito por dos profesionales recononcidos de la diplomacia cultural, Facundo de Almeida y Nathalie Peter Irigoin. (Taurus)