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El País Cultural
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El poder de los países pequeños para proyectar su identidad en un mundo cada vez más incierto

Cuando los países carecen de poder militar o financiero, su cultura, cine, arte, teatro y literatura son su "poder blando"

15/02/2026, 03:00
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Facundo de Almeida
Facundo de Almeida
(Francisco Flores/ Archivo El País)

El poder de la cultura,
Teoría y práctica en el escenario internacional,
de Nathalie Peter Irigoin y Facundo de Almeida
.
Porque es un abordaje didáctico del llamado “poder blando” en las relaciones entre países, ese que proyecta los valores culturales de una comunidad y ayuda a consolidar su imagen en el mundo. Aplica claramente a Uruguay, ya que “los países con menos capacidad militar o financiera pueden expandir su política exterior mediante conectores culturales”, sean estos el cine, la literatura, el periodismo o la ciencia. Escrito por dos profesionales recononcidos de la diplomacia cultural, Facundo de Almeida y Nathalie Peter Irigoin. (Taurus)

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