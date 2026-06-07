El origen de San José, Melo, Rocha, Minas, Las Piedras, y el rol de un monarca visionario español

por Juan de Marsilio

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Carlos III (rey desde 1759) fue un monarca ilustrado. Pero la España en la que reinó era un imperio en decadencia: sus esfuerzos llegaron tarde y/o quedaron cortos, además de perder impulso bajo el reinado de Carlos IV (rey entre 1788 y 1808). En este libro se estudia el establecimiento de las nuevas poblaciones de la Banda Oriental y su relación con las urbanizaciones en la Sierra Morena y Andalucía, a cargo de Don Pablo Antonio Olavide (1725 –1803) católico e ilustrado.

Se aborda, en lo arquitectónico, urbanístico, demográfico, económico y geopolítico la fundación de las siguientes poblaciones: San Juan Bautista (hoy Santa Lucía), Pando, Nuestra Señora de Guadalupe (hoy Canelones), San José, Minas, Las Piedras, Melo, Rocha, Belén y San Gabriel de Batoví, en lo que hoy es territorio de Brasil. Muchos de los pobladores estaban en principio destinados a la frustrada colonización de la Patagonia. Las fundaciones incluían el otorgamiento, además de un solar en el pueblo, de chacras y estancias, que en buena medida frustraron las presiones de los estancieros previamente instalados en esos parajes. Destacan en el proceso el Virrey Juan José de Vértiz (entre 1778 y 1784) y el Gobernador de Montevideo y luego Virrey Joaquín del Pino (entre 1773 y 1790 y entre 1801 y 1804). El proceso, que sufrió la tensión entre poblar la frontera con Portugal y brindar a Montevideo una red de poblaciones de cercanía que lo abastecieran, es antecedente de la política de tierras artiguista. Defectos, dos: algunas repeticiones de palabras, y el pequeño tamaño de los planos y mapas que impide, en algún caso, discernir detalles.

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NUEVAS POBLACIONES EN LA BANDA ORIENTAL (1780 1805), de Francisco Ollero Lobato, William Rey Ashfield, Soledad Cebey Pariz y Tatiana Rimbaud Blengini, con la colaboración de Jordi Oliveras. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo/UDELAR, 2025. Montevideo, 288 págs.