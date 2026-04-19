El eterno Umberto Eco vive en sus conferencias, prólogos, y otros textos dispersos, ahora reunidos

La memoria vegetal, de Umberto Eco

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Porque es un Umberto Eco clásico, capaz de explicar su bibliofilia (amor por los libros) con erudición sin par, claridad ysencillez ciudadana. Aquí se reúnen conferencias, como la que da título al libro pronunciada en Milán en 1993; un ensayo de unas 40 páginas publicado en un pequeño volumen de edición numerada de Edizione Rovello (2001); una conferencia leída en la Mostra del Libro Antico de 1990 (“Colaciones de un coleccionista”); y otras conferencias, artículos e introducciones a libros. “La lectura se convierte en diálogo, pero un diálogo —y esta es la paradoja del libro— con alguien que no está delante de nosotros, que quizá murió hace siglos, y que está presente solo como escritura” nos dice Eco. (Lumen)