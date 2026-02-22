Cultura pop, ovnis, y la Italia de los años de plomo cuando fue asesinado Aldo Moro: una novela coral

Ovni 78, por Wu Ming

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Porque es una novela psicodélica que traslada a los lectores a los avistamientos masivos de platos voladores en la Italia del final de los años de plomo. El secuestro del político italiano Aldo Moro en 1978 coincidió con el auge de la ufología en península. La novela Ovni 78, del colectivo Wu Ming, narra esas circunstancias desde el punto de vista de una joven antropóloga social, el de un veterano escritor de libros ufológicos y el del hijo heroinómano de este último. La novela es divertida e inteligente; más que narrar casos de avistamiento OVNI nos mueve a preguntarnos por qué en momentos de crisis —social, política, económica—, a veces las respuestas parecen estar en el cielo, en el espacio, o en otras dimensiones. (Anagrama)