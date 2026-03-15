Camerata y el músico Manolo Guardia en foco: cómo cambiar la identidad sonora del Uruguay

por José Arenas

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Todavía falta tiempo para que la música uruguaya tome dimensión de lo importante que fue Camerata para la historia nuestro país. Aún más, falta mucho para que nos demos cuenta del genio inconmensurable que fue en la cultura oriental la presencia de un músico como Manolo Guardia, que no solo fue figura central de la identidad sonora sui generis del grupo, sino que ha sido inventor de la forma que hoy conocemos de interpretar cierto “candombe fusión” del que nacieron los hermanos Fattoruso o Eduardo Mateo, entre otros.

En el Río de la Plata no ha existido un grupo con un sonido similar al que logró Camerata en su mezcla de géneros populares y repertorio académico. Pero especialmente hablando de tango, que fue donde se pueden encontrar las piezas que deslumbran en el repertorio de la agrupación, allí hay arreglos e interpretaciones que nadie más ha logrado. No se parecen a nadie y están por fuera de toda etiqueta. Van más allá del tango o de la bossa nova, incluso de la música de cámara. Son suyos, se pertenecen. Se crearon, se formaron y, tomando obras de la Guardia Vieja, incluyendo composiciones nuevas, transitando en el candombe junto a la voz de Rubén Rada en algunas grabaciones, para así sonar por fuera de toda sintonía uruguaya. Simplemente son estado puro de la música hipercuidada.

López Belloso es de los grandes escritores uruguayos y su incursión permanente en la poesía ostenta tanta calidad como su periodismo de investigación. El libro Camerata: cambiar la música, cambiar el mundo se convierte en un trabajo esclarecedor y pionero sobre este grupo que vio una forma de hacer música de forma tan clara y renovadora, y que también tuvo una postura política a contramano de lo que podría esperarse de un “grupo de tango” —porque fueron más que eso. Fundadores de centros culturales en Montevideo y Punta del Este, no solo impulsaron una movida cultural efervescente, sino que su pertenencia a partidos de izquierda los hizo brillar y pelear por fuera del territorio nacional, expulsados por el exilio. Leer el libro de López Belloso se vuelve hoy tan importante como escuchar la discografía de Camerata para conocer la cocina de su sonido único.

CAMERATA: CAMBIAR LA MÚSICA, CAMBIAR EL MUNDO, de Roberto López Belloso. Fin de Siglo, 2025. Montevideo, 234 págs.