Buscando al buen ciudadano: una mirada crítica del lacaniano, ensayista y poeta Jorge Alemán

por Juan de Marsilio

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Jorge Alemán (Buenos Aires, 1951) es psicoanalista lacaniano, ensayista y poeta. Reside en Madrid desde 1976. Es teórico de los movimientos de izquierda nacional, popular y democrática, y fuerte crítico de outsiders como Trump, Bolsonaro o Milei. Para pintar su tesitura existencial y política, alcanza esta frase de Utraderechas: “Viví en una generación donde no queríamos matar, pero estábamos dispuestos a morir.‘Cuidarse a uno mismo’ era cuidarse de una vida mediocre, no sólo en términos de apariencia física.” El lenguaje psicoanalítico, difícil aunque atenuado, puede alejar a quien no domine su terminología. El esfuerzo que el libro requiere vale la pena. Las democracias necesitan, más allá de ideologías, ciudadanos que piensen por sí mismos, que actúen junto a los otros —incluso en el desacuerdo, pero sin odio ni insultos— y que no dejen que nadie piense por ellos. Basándose sobre todo en Lacan y en Heidegger, Alemán señala que la época presente, con sus redes sociales, su inteligencia artificial y su consumismo, que prometen placer inmediato, además de excluir a los que no llegan al éxito meritocrático, sume en frustración perpetua al individuo, lo masifica y le impide proyectarse hacia la construcción libre de un futuro a la vez personal y colectivo. La democracia necesita ciudadanos capaces de sacrificarse por el bien común, pero el actual sistema fabrica hombres que “…no están en absoluto interesados en sacrificar nada. New Age, autoayuda, fitness y tu propia vida como el valor más absoluto de todos”. Pero, si el ser humano resiste la avalancha tecnocrática, todavía es posible que la democracia sea “reimaginada, no como un sistema cerrado, sino como un espacio abierto a la contingencia y la creatividad.”. Discutible en varios aspectos, este libro está del lado correcto en la lucha contra la banalización. Y de paso dice mucho de Kafka, Freud, Lacan, Heidegger y Pasolini.

ULTRADERECHAS, de Jorge Alemán. NED, 2025. Barcelona, 178 págs.